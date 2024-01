【加州新聞】紐森公佈加州新財政年度預算 將面臨379億赤字

【KTSF 歐志洲報導】

加州州長紐森週三公佈2024/2025財政年度的預算,預算額是2,910億,也會面對379億的赤字。

和本財政年度的預算比較,2024/2025財政年度的預算將減少近200億至2,910億元,其中,一般基金中將會有2,080億。

紐森表示,州府收入減少,主要是因為股市表現不理想,和58個縣當中,55個獲得因為冬季風暴獲准延遲報稅、交稅。

為了平衡預算,紐森計劃從州府儲備中支出30億元,然後在一些項目上削減開支,和氣候變化相關的項目減少30億,住屋項目減少12億,其他需要削減開支的還包括學校設施和學生住屋,另外也還推遲一些公共交通、學前教育和清潔能源項目上的開支。

紐森表示,一些在氣候方面的削減開支,會從聯邦撥款中抵消。

紐森也堅持不會減少給無家可歸和精神健康方面的項目上的撥款。

紐森指出,要州府能夠在有盈餘的財政年中增加存入儲備金的上限,來應對如下個財政年的赤字。

紐森說:「我們已經預想到會有這問題,前一年的1,014億的盈餘,那個預算中93%是一次性撥款項目,我們把能夠放進儲備的達到盈餘10%的上限,我們需要對此改革,能夠存入多過10%,這是我的意見。」

紐森的預算目前交給加州參眾兩院審核,在經過三方研究之後,兩院必須在6月15日之前給州長提交最終的預算。

