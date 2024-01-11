【加州新聞】紐森公佈加州新財政年度預算 將面臨379億赤字

【KTSF 歐志洲報導】

加州州長紐森週三公佈2024/2025財政年度的預算，預算額是2,910億，也會面對379億的赤字。

和本財政年度的預算比較，2024/2025財政年度的預算將減少近200億至2,910億元，其中，一般基金中將會有2,080億。

紐森表示，州府收入減少，主要是因為股市表現不理想，和58個縣當中，55個獲得因為冬季風暴獲准延遲報稅、交稅。

為了平衡預算，紐森計劃從州府儲備中支出30億元，然後在一些項目上削減開支，和氣候變化相關的項目減少30億，住屋項目減少12億，其他需要削減開支的還包括學校設施和學生住屋，另外也還推遲一些公共交通、學前教育和清潔能源項目上的開支。

紐森表示，一些在氣候方面的削減開支，會從聯邦撥款中抵消。

紐森也堅持不會減少給無家可歸和精神健康方面的項目上的撥款。

紐森指出，要州府能夠在有盈餘的財政年中增加存入儲備金的上限，來應對如下個財政年的赤字。

紐森說：「我們已經預想到會有這問題，前一年的1,014億的盈餘，那個預算中93%是一次性撥款項目，我們把能夠放進儲備的達到盈餘10%的上限，我們需要對此改革，能夠存入多過10%，這是我的意見。」

紐森的預算目前交給加州參眾兩院審核，在經過三方研究之後，兩院必須在6月15日之前給州長提交最終的預算。

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