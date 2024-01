【KTSF】

位於南灣Milpitas的六福珠寶週三被搶劫。

有網民剛好在Milpitas的歐化廣場購物,看到警方正在案發現場進行調查,現場有很多警車,警方拉起了黃色封鎖線,照片可以很清楚的看到店內的玻璃展示櫥窗被砸碎,門口玻璃也都碎了,地上都是玻璃。

該名網民表示,匪徒在光天化日下搶劫,真的是太離譜。

本台致電Milpitas警察局查詢,警方表示還在調查當中,無法提供訊息。

記者嘗試致電六福珠寶,但事發後無人接聽電話。

