【娛樂新聞】最新跳唱作品〈黑月〉唱出殘酷人性 姜濤為新歌MV挑戰Bad Boy造型

入行五年，姜濤面對各種挑戰的同時，對於人性亦有了一番見解與參悟，所以與團隊創作新了新歌〈黑月〉，而為了傳達歌曲訊息，他在MV中以Bad Boy造型示人，即將舉行的MIRROR演唱會中，他亦會破格以近似造型示人，而且更會送上驚喜，令人期待。

姜濤愛觀察，新歌〈黑月〉也是從生活觀察中得出創作理念，他道：「在入行後的觀察中發現原來當很多人擁有了金錢、權力後，背後可能會做出一些不爲人知的黑暗行爲，傷害他人，去滿足自己不斷膨脹的心理慾望。」結果他與小克分享了自己的想法，創作了新歌〈黑月〉，主題圍繞人類慾望展開，在佛學的角度，人性固有的貪、嗔、癡、慢、疑等五毒之心和七情六慾本無法根除，因我們皆為凡人，但我們可以通過自己的意念對自身過度的慾望加以控制。姜濤希望透過〈黑月〉警惕自己和大眾，不能放任慾望橫行，若不遏制貪婪之心和非分之想，就會徹底沉淪，無法自拔。

面對娛樂圈形形色色的人和事，姜濤最想做到的是堅持初衷，能抵抗各種誘惑，不被貪慾吞噬。雖然他曾説過「自己有一部份冇以前咁美好，冇咗太多天真想法，知道成人嘅世界需要應付好多現實嘅嘢」，但姜濤都會盡可能保持原本的自我，生活中會保留一些舊有的習慣，不容許遺忘昔日的自己，他舉例說：「我到今日都仍然會去街場打波，就算好多人知我係邊個，我都會去，因為嗰個會係搵返以前部份嘅我嘅地方，跑步都係，我都會跑返同一條路，跑返同一個海邊，遇到乜嘢困難，我都會對住嗰個海許願，我最驚以前嘅一啲生活習慣會冇咗，所以會Keep住。」

為了傳達歌曲的訊息，這次姜濤在MV中以Bad Boy造型示人，濃黑的眼線、金黑強烈對比的髮色配襯不羈的造型，不過他笑言：「新一年新形象，不過以前嘅作品〈鏡中鏡〉、〈作品的說話〉，都Dark到冇得再Dark，我唔係想話俾大家知我有Bad Boy嘅一面，只係為咗表達作品嘅意思，需要我有呢個造型。」姜濤更透露，今次演唱會都會出現近似造型，以及會有小小彩蛋，到時會給觀眾一個驚喜。