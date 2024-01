【娛樂新聞】最新跳唱作品〈黑月〉唱出殘酷人性 姜濤為新歌MV挑戰Bad Boy造型

入行五年,姜濤面對各種挑戰的同時,對於人性亦有了一番見解與參悟,所以與團隊創作新了新歌〈黑月〉,而為了傳達歌曲訊息,他在MV中以Bad Boy造型示人,即將舉行的MIRROR演唱會中,他亦會破格以近似造型示人,而且更會送上驚喜,令人期待。 姜濤愛觀察,新歌〈黑月〉也是從生活觀察中得出創作理念,他道:「在入行後的觀察中發現原來當很多人擁有了金錢、權力後,背後可能會做出一些不爲人知的黑暗行爲,傷害他人,去滿足自己不斷膨脹的心理慾望。」結果他與小克分享了自己的想法,創作了新歌〈黑月〉,主題圍繞人類慾望展開,在佛學的角度,人性固有的貪、嗔、癡、慢、疑等五毒之心和七情六慾本無法根除,因我們皆為凡人,但我們可以通過自己的意念對自身過度的慾望加以控制。姜濤希望透過〈黑月〉警惕自己和大眾,不能放任慾望橫行,若不遏制貪婪之心和非分之想,就會徹底沉淪,無法自拔。 面對娛樂圈形形色色的人和事,姜濤最想做到的是堅持初衷,能抵抗各種誘惑,不被貪慾吞噬。雖然他曾説過「自己有一部份冇以前咁美好,冇咗太多天真想法,知道成人嘅世界需要應付好多現實嘅嘢」,但姜濤都會盡可能保持原本的自我,生活中會保留一些舊有的習慣,不容許遺忘昔日的自己,他舉例說:「我到今日都仍然會去街場打波,就算好多人知我係邊個,我都會去,因為嗰個會係搵返以前部份嘅我嘅地方,跑步都係,我都會跑返同一條路,跑返同一個海邊,遇到乜嘢困難,我都會對住嗰個海許願,我最驚以前嘅一啲生活習慣會冇咗,所以會Keep住。」 為了傳達歌曲的訊息,這次姜濤在MV中以Bad Boy造型示人,濃黑的眼線、金黑強烈對比的髮色配襯不羈的造型,不過他笑言:「新一年新形象,不過以前嘅作品〈鏡中鏡〉、〈作品的說話〉,都Dark到冇得再Dark,我唔係想話俾大家知我有Bad Boy嘅一面,只係為咗表達作品嘅意思,需要我有呢個造型。」姜濤更透露,今次演唱會都會出現近似造型,以及會有小小彩蛋,到時會給觀眾一個驚喜。

