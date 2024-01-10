【全國新聞】特朗普被控企圖推翻大選結果案 法官質疑特朗普是否不能被檢控

【KTSF 張麗月報導】

針對前總統特朗普被控試圖推翻2020年大選結果的刑事案，首都華盛頓的聯邦巡迴上訴法庭由三名法官組成的合議庭，週二舉行聆訊，特朗普週二有現身法庭，他聲稱，總統不能被檢控，但法官對這個講法有疑問。

特朗普週二出庭時爭辯說，針對他被控試圖推翻2020年大選結果的案件，他當時身為總統，是不能被檢控。

特朗普的律師團隊指出，特朗普被控的聯邦選舉顛覆控罪應該撤銷，因為總統應該享有豁免權。

但由三名法官組成的聯邦上訴合議庭就表示質疑，因為根據特朗普律師團隊提出的這個理論，是否容許總統可以出售特赦，或甚至可以暗殺政敵呢？

特別檢察官Jack Smith的團隊也爭辯說，總統不能凌駕於法律之上，並且警告說，容許總統免受檢控，將會打開了一道「防洪閘門」，又說如果沒有一個刑事檢控機制，去阻止將來的總統篡奪選票，留戀權力的話，是「極度恐怖的事」。

不過法官也懷疑，他們究竟有沒有司法管轄權，去決定總統是否享有絕對的豁免權免受檢控。

特朗普這宗案件將於3月開審，他已經否認控罪。

上訴庭的裁決有可能將官司訴訟到聯邦最高法院來作最後裁決。

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