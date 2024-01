【全國新聞】特朗普被控企圖推翻大選結果案 法官質疑特朗普是否不能被檢控

【KTSF 張麗月報導】

針對前總統特朗普被控試圖推翻2020年大選結果的刑事案,首都華盛頓的聯邦巡迴上訴法庭由三名法官組成的合議庭,週二舉行聆訊,特朗普週二有現身法庭,他聲稱,總統不能被檢控,但法官對這個講法有疑問。

特朗普週二出庭時爭辯說,針對他被控試圖推翻2020年大選結果的案件,他當時身為總統,是不能被檢控。

特朗普的律師團隊指出,特朗普被控的聯邦選舉顛覆控罪應該撤銷,因為總統應該享有豁免權。

但由三名法官組成的聯邦上訴合議庭就表示質疑,因為根據特朗普律師團隊提出的這個理論,是否容許總統可以出售特赦,或甚至可以暗殺政敵呢?

特別檢察官Jack Smith的團隊也爭辯說,總統不能凌駕於法律之上,並且警告說,容許總統免受檢控,將會打開了一道「防洪閘門」,又說如果沒有一個刑事檢控機制,去阻止將來的總統篡奪選票,留戀權力的話,是「極度恐怖的事」。

不過法官也懷疑,他們究竟有沒有司法管轄權,去決定總統是否享有絕對的豁免權免受檢控。

特朗普這宗案件將於3月開審,他已經否認控罪。

上訴庭的裁決有可能將官司訴訟到聯邦最高法院來作最後裁決。

