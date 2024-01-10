【全國新聞】特朗普被控企圖推翻大選結果案 法官質疑特朗普是否不能被檢控

January 10, 2024 新聞, 全國消息

【KTSF 張麗月報導】

針對前總統特朗普被控試圖推翻2020年大選結果的刑事案，首都華盛頓的聯邦巡迴上訴法庭由三名法官組成的合議庭，週二舉行聆訊，特朗普週二有現身法庭，他聲稱，總統不能被檢控，但法官對這個講法有疑問。

特朗普週二出庭時爭辯說，針對他被控試圖推翻2020年大選結果的案件，他當時身為總統，是不能被檢控。

特朗普的律師團隊指出，特朗普被控的聯邦選舉顛覆控罪應該撤銷，因為總統應該享有豁免權。

但由三名法官組成的聯邦上訴合議庭就表示質疑，因為根據特朗普律師團隊提出的這個理論，是否容許總統可以出售特赦，或甚至可以暗殺政敵呢？

特別檢察官Jack Smith的團隊也爭辯說，總統不能凌駕於法律之上，並且警告說，容許總統免受檢控，將會打開了一道「防洪閘門」，又說如果沒有一個刑事檢控機制，去阻止將來的總統篡奪選票，留戀權力的話，是「極度恐怖的事」。

不過法官也懷疑，他們究竟有沒有司法管轄權，去決定總統是否享有絕對的豁免權免受檢控。

特朗普這宗案件將於3月開審，他已經否認控罪。

上訴庭的裁決有可能將官司訴訟到聯邦最高法院來作最後裁決。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*