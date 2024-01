【加州新聞】近800名蒙特利縣Pajaro居民告市府失職導致大堤潰決

【KTSF 林子皓報導】

近800名加州蒙特利縣Pajaro居民,集體向市政府提出控訴,指它的失職導致當地的大堤潰決。

近800名Pajaro居民,在2023年12月22號向市政府提出這宗有64頁紙的控訴,當中的原告包括業主、租戶、商業東主,甚至小童。

他們聲稱Monterey縣和Santa Cruz縣以及其它機構,要對堤壩崩潰負上責任。

Pajaro居民Antonio Hueso說:「你認為領導人正在做他們需要做的事情嗎?對我來說,沒有。我去參加一個會議,我說為什麼Pajaro是最後一個?我對《華盛頓郵報》這家報紙說,我說Pajaro是魔鬼的尾巴,因為沒有人願意接近魔鬼的尾巴。」

訴訟中使用了「滋擾、疏忽」和「違反強制性義務」等字眼,它陳述被告有法律義務,去負責任地對堤壩進行公共改善,但就未能盡責,因此直接導致洪水氾濫。

有人認為踏出這一步,是他們唯一的希望。

Pajaro居民Jerry Castro說:「我們還能做什麼?我不知道還能做什麼,如果不是那場訴訟,誰會幫助我們,我就得不到聯邦應急管理局的幫助,或者什麼也得不到。」

這個訴訟引用了大量的歷史背景,有些可以追溯到1900年代早期,以及當前背景作為論點的一部分。

訴訟指出,約3千人更容易遭受洪水侵襲,因為該社區主要是低收入農民社區。

居民Jerry經歷過上次洪水,他說這場災難是悲慘的,而它帶來的後果將持續影響幾代人。

Jerry說:「(你是否希望這場訴訟能對人民有利?)如果我在的話,官司大約需要5至10年才能有結果,我將會是72歲了,我不知道我還能不能活下去。要留給我的孫子去處理。」

但有些人雖然也經歷了洪水的破壞,但說決定不起訴。

Pajaro居民Alejandra Vargas說:「我沒有起訴,我不認為這是必要的,因為我相信一切都會一點一點地變得更好,但對於起訴的人,我尊重他們的決定。」

其他人仍然感到被遺忘,並繼續生活在洪水是否會再次到來的恐懼之中。

Jerry說:「如果我們再下一場像去年那樣的雨,我們就會回到出發點。」

