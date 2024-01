【全國新聞】強大風暴吹襲美國東岸和中西部地區

【KTSF 張麗月報導】

威力強大的風暴吹襲美國東岸和中西部地區,有超過四千萬人面對嚴重風暴威脅,單是週二,有超過一千個航班取消,以及超過5,800個航班延誤,除了風暴之外,惡劣天氣也帶來傾盤大雨和龍捲風,最少有兩個人因為惡劣天氣而死亡。

威力強大的風暴吹襲多個州份,由東岸以至南部的佛羅里達州,有人在佛州拍攝到黎明前被狂風摧毀的景象。

他說,見到有龍捲風掠過Grand Lagoon,他也引領救援人員在瓦礫中,救出一個被困的女人。

可能是最強威力的龍捲風伴隨著大雨和冰雹,橫掃佛羅里達州甚至維珍尼亞州,當地居民說,龍捲風降臨期間雲層是漆黑一片。

有超過四千萬人今天面對風暴威脅,許多人正等候點算有多少財物受損。

內陸和沿岸地區也出現水浸,一些州份好像新澤西州的河水水位就超越警戒線。

救災官員說,今年河水的漲幅,比先前的風暴更厲害,當局已經作好最壞打算。

中部和中西部地區繼續受到惡劣天氣影響,部份地區的冬季風暴警告,預料持續到週三,而華盛頓州也即將受到新的冬季風暴警告威脅。

聯邦航空管理局(FAA)警告說,東岸從佛羅里達州至紐約,下午和晚間的航班將受到影響。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。