【全國新聞】強大風暴吹襲美國東岸和中西部地區

【KTSF 張麗月報導】

威力強大的風暴吹襲美國東岸和中西部地區，有超過四千萬人面對嚴重風暴威脅，單是週二，有超過一千個航班取消，以及超過5,800個航班延誤，除了風暴之外，惡劣天氣也帶來傾盤大雨和龍捲風，最少有兩個人因為惡劣天氣而死亡。

威力強大的風暴吹襲多個州份，由東岸以至南部的佛羅里達州，有人在佛州拍攝到黎明前被狂風摧毀的景象。

他說，見到有龍捲風掠過Grand Lagoon，他也引領救援人員在瓦礫中，救出一個被困的女人。

可能是最強威力的龍捲風伴隨著大雨和冰雹，橫掃佛羅里達州甚至維珍尼亞州，當地居民說，龍捲風降臨期間雲層是漆黑一片。

有超過四千萬人今天面對風暴威脅，許多人正等候點算有多少財物受損。

內陸和沿岸地區也出現水浸，一些州份好像新澤西州的河水水位就超越警戒線。

救災官員說，今年河水的漲幅，比先前的風暴更厲害，當局已經作好最壞打算。

中部和中西部地區繼續受到惡劣天氣影響，部份地區的冬季風暴警告，預料持續到週三，而華盛頓州也即將受到新的冬季風暴警告威脅。

聯邦航空管理局（FAA）警告說，東岸從佛羅里達州至紐約，下午和晚間的航班將受到影響。

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