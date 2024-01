【灣區藝術人】華韓混血饒舌樂手辛宰赫（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

本集的《灣區藝術人》單元,帶大家認識饒舌樂手辛宰赫(Kyle Shin)。

辛宰赫說:「我是Kyle Shin,藝名是Son of Paper,我在灣區做饒舌樂和唱歌,已經大約十年了。」

辛宰赫在13歲的時候,發現自己開始寫歌,在灣區取得一定知名度之後,希望能夠提拔比他更年輕的一代音樂人

辛宰赫是華韓混血,他還記得發現喜歡創作的那一年。

辛宰赫說:「我在13歲的時候,發現自己一直在寫歌,應該做功課的時候不做,而是寫歌,發現創作音樂,將文字、詩歌配合節奏,比我的功課,或甚至我當時做的任何事情都來得有趣,所以當我找到一樣不感覺是工作的東西,從自身抒發出來的那一剎那之後,我就沒有回過頭。」

辛宰赫透露,從上大學的時候開始,經常南下洛杉磯,了解美國樂壇的運作,那個時候認識了一些從灣區搬到洛杉磯發展的音樂人,聽他們解釋,辛宰赫逐漸了解到音樂是他可以走的一條路。

辛宰赫分享道,他的創作表演樂種,介於藍調和饒舌,他以順滑並帶有動力來形容他的音樂,而內容則探討自己比較關注的題目,例如家庭,還有心碎的經歷,認為自己有著敏感的靈魂,這個發掘自己音樂形態的過程也還在進行中,現在也加入了流行和電子音樂的特點。

家人關注和支持方面,辛宰赫說,自己在樂壇發展的時候,也有學習到演出以外的技能,例如音樂監製或是錄音室工程師。

辛宰赫說:「我想我的父母曾擔心過,因為這並不是一個經濟穩定的一條路,但是我在樂壇成長,他們隨後也看到支票進來,還有接受訪問等,我隨著時間得到他們的信任和信心。」

至於寫歌的內容,辛宰赫表示,作品中會想到自己在世界上的地位,也會用來研討一些困境。

辛宰赫說:「比如說疫情對亞裔社區來說非常困難,那時候發生了很多暴力,我應該如何在不感到恐懼的情況下生活,我在處理這些情緒之後開始寫歌,一年後寫了一張專輯,《從華埠的一個屋簷》,真正的探討暴力如何影響我們社區,如何影響我們各自的生活,從中產生的感覺和情緒。」

而要在美國樂壇發展,許多歌手會到紐約或洛杉磯,到過南加州探查的辛宰赫,說洛杉磯的環境比較殘酷,還有小圈子的問題,在灣區大家的態度比較開放,並有帶實驗性的創作,競爭也沒有那麼強,所以大家可以輕鬆的做音樂。

辛宰赫現在經常做現場演出,多年的演出經驗,他會做即興的調整,確保現場看表演的人有滿足感。

辛宰赫說:「我在表演的時候,給我最大滿足的,是看到現場觀眾隨歌搖擺、跳舞、微笑、聽懂歌詞,我想感覺到被聽見,和別人了解你的創意表達、你的個人事實,是我有過最有感的經歷。」

在樂壇打滾約十年的辛宰赫,說和十年前相比,音樂人想要創作和發行自己的作品都相對的容易,因為這些工具和程序已經大大的普及。

他的理想是能夠創立一個可以栽培和提拔新人的品牌,回饋社會。

辛宰赫說:「我不單對自己創作的音樂感到自豪,但對待人處事方面也是一門學問,必須讓人們感覺到他們被照顧,也要相互感覺到今天有機會和他說話,是一件好事,在這個圈子,有很多有才華的人,但並不是所有人都是善良的,所以給別人一種美好的感覺,對我來說非常重要,即使我往後做的東西會越來越大。」

而對想在音樂圈發展的年輕人,辛宰赫建議,要找到一個感覺是自己的曲風,並爭取所有能夠學習和成長的機會。

辛宰赫說:「不論感覺失敗也好、勝利也好,這並不重要,重要的是繼續創作,不斷的在自己技藝的每一個領域求進步,願意和別人分享,跟前輩學習,我認為我有向我的前輩學習,也覺得我當藝術家的最大強處,就是受教,找一個你相信他在音樂方面有敏銳聽覺的人,並相信他們的意見,懂得怎樣合作,合作創作是非常重要的。」

