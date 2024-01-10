【灣區藝術人】華韓混血饒舌樂手辛宰赫（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

本集的《灣區藝術人》單元，帶大家認識饒舌樂手辛宰赫（Kyle Shin）。

辛宰赫說：「我是Kyle Shin，藝名是Son of Paper，我在灣區做饒舌樂和唱歌，已經大約十年了。」

辛宰赫在13歲的時候，發現自己開始寫歌，在灣區取得一定知名度之後，希望能夠提拔比他更年輕的一代音樂人

辛宰赫是華韓混血，他還記得發現喜歡創作的那一年。

辛宰赫說：「我在13歲的時候，發現自己一直在寫歌，應該做功課的時候不做，而是寫歌，發現創作音樂，將文字、詩歌配合節奏，比我的功課，或甚至我當時做的任何事情都來得有趣，所以當我找到一樣不感覺是工作的東西，從自身抒發出來的那一剎那之後，我就沒有回過頭。」

辛宰赫透露，從上大學的時候開始，經常南下洛杉磯，了解美國樂壇的運作，那個時候認識了一些從灣區搬到洛杉磯發展的音樂人，聽他們解釋，辛宰赫逐漸了解到音樂是他可以走的一條路。

辛宰赫分享道，他的創作表演樂種，介於藍調和饒舌，他以順滑並帶有動力來形容他的音樂，而內容則探討自己比較關注的題目，例如家庭，還有心碎的經歷，認為自己有著敏感的靈魂，這個發掘自己音樂形態的過程也還在進行中，現在也加入了流行和電子音樂的特點。

家人關注和支持方面，辛宰赫說，自己在樂壇發展的時候，也有學習到演出以外的技能，例如音樂監製或是錄音室工程師。

辛宰赫說：「我想我的父母曾擔心過，因為這並不是一個經濟穩定的一條路，但是我在樂壇成長，他們隨後也看到支票進來，還有接受訪問等，我隨著時間得到他們的信任和信心。」

至於寫歌的內容，辛宰赫表示，作品中會想到自己在世界上的地位，也會用來研討一些困境。

辛宰赫說：「比如說疫情對亞裔社區來說非常困難，那時候發生了很多暴力，我應該如何在不感到恐懼的情況下生活，我在處理這些情緒之後開始寫歌，一年後寫了一張專輯，《從華埠的一個屋簷》，真正的探討暴力如何影響我們社區，如何影響我們各自的生活，從中產生的感覺和情緒。」

而要在美國樂壇發展，許多歌手會到紐約或洛杉磯，到過南加州探查的辛宰赫，說洛杉磯的環境比較殘酷，還有小圈子的問題，在灣區大家的態度比較開放，並有帶實驗性的創作，競爭也沒有那麼強，所以大家可以輕鬆的做音樂。

辛宰赫現在經常做現場演出，多年的演出經驗，他會做即興的調整，確保現場看表演的人有滿足感。

辛宰赫說：「我在表演的時候，給我最大滿足的，是看到現場觀眾隨歌搖擺、跳舞、微笑、聽懂歌詞，我想感覺到被聽見，和別人了解你的創意表達、你的個人事實，是我有過最有感的經歷。」

在樂壇打滾約十年的辛宰赫，說和十年前相比，音樂人想要創作和發行自己的作品都相對的容易，因為這些工具和程序已經大大的普及。

他的理想是能夠創立一個可以栽培和提拔新人的品牌，回饋社會。

辛宰赫說：「我不單對自己創作的音樂感到自豪，但對待人處事方面也是一門學問，必須讓人們感覺到他們被照顧，也要相互感覺到今天有機會和他說話，是一件好事，在這個圈子，有很多有才華的人，但並不是所有人都是善良的，所以給別人一種美好的感覺，對我來說非常重要，即使我往後做的東西會越來越大。」

而對想在音樂圈發展的年輕人，辛宰赫建議，要找到一個感覺是自己的曲風，並爭取所有能夠學習和成長的機會。

辛宰赫說：「不論感覺失敗也好、勝利也好，這並不重要，重要的是繼續創作，不斷的在自己技藝的每一個領域求進步，願意和別人分享，跟前輩學習，我認為我有向我的前輩學習，也覺得我當藝術家的最大強處，就是受教，找一個你相信他在音樂方面有敏銳聽覺的人，並相信他們的意見，懂得怎樣合作，合作創作是非常重要的。」

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