【灣區新聞】BART改例容許乘客攜單車使用大部分扶手電梯（視頻）

新一年開始,灣區捷運(BART)更改條例,容許乘客扶著單車使用大部分車站的扶手電梯,方便民眾更容易將單車帶上列車。

自1月1日起,民眾在大部分BART車站內,可以首次攜同單車乘搭扶手電梯。

BART表示,過去10年,一些相較大和重型的單車逐漸普及,例如是電動單車和貨運單車,因此不是所有單車都能容納在升降機中,令攜帶單車上落樓梯變得困難。

今次批准改例,可以幫助到騎單車出行的人士,同時鼓勵民眾使用公共交通。

BART呼籲民眾,帶單車乘搭扶手電梯前,需要確保自己能控制單車,有任何疑慮則不要用。

捷運發佈片段,示範應如何帶單車乘搭扶手電梯,要先讓其他乘客使用,並要站在單車左手邊,單車遠離梯級右邊,以免腳踏撞上扶手電梯。

向下搭的乘客,要將單車前輪打直,握著單車的前剎車,站在前輪旁邊。

向上搭的乘客,則要握著單車的後剎車,站在後輪旁邊。

BART提醒民眾使用扶手梯時,不要坐上單車。

而在奧克蘭19街、Antioch和奧克蘭機場接駁站,3個車站內的10條窄扶手電梯,則繼續禁止攜帶單車使用。

另一方面,乘客之前在繁忙時段,不可將帶單車進入列車的首三個車廂,新例下,民眾可以將單車帶上除了第一個車卡以外的所有車廂,亦可以用固定帶將單車繫上車廂中的單車架,而不用一直扶著單車。

