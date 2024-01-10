【灣區新聞】BART改例容許乘客攜單車使用大部分扶手電梯（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

新一年開始，灣區捷運（BART）更改條例，容許乘客扶著單車使用大部分車站的扶手電梯，方便民眾更容易將單車帶上列車。

自1月1日起，民眾在大部分BART車站內，可以首次攜同單車乘搭扶手電梯。

BART表示，過去10年，一些相較大和重型的單車逐漸普及，例如是電動單車和貨運單車，因此不是所有單車都能容納在升降機中，令攜帶單車上落樓梯變得困難。

今次批准改例，可以幫助到騎單車出行的人士，同時鼓勵民眾使用公共交通。

BART呼籲民眾，帶單車乘搭扶手電梯前，需要確保自己能控制單車，有任何疑慮則不要用。

捷運發佈片段，示範應如何帶單車乘搭扶手電梯，要先讓其他乘客使用，並要站在單車左手邊，單車遠離梯級右邊，以免腳踏撞上扶手電梯。

向下搭的乘客，要將單車前輪打直，握著單車的前剎車，站在前輪旁邊。

向上搭的乘客，則要握著單車的後剎車，站在後輪旁邊。

BART提醒民眾使用扶手梯時，不要坐上單車。

而在奧克蘭19街、Antioch和奧克蘭機場接駁站，3個車站內的10條窄扶手電梯，則繼續禁止攜帶單車使用。

另一方面，乘客之前在繁忙時段，不可將帶單車進入列車的首三個車廂，新例下，民眾可以將單車帶上除了第一個車卡以外的所有車廂，亦可以用固定帶將單車繫上車廂中的單車架，而不用一直扶著單車。

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