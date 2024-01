【全國新聞】國防部長奧斯汀涉隱瞞入院 有共和黨人要求他辭職

【KTSF 張麗月報導】

國防部長奧斯汀因為無及時向總統拜登和國會通報有關他留醫接受治療的情況惹來風波,雖然有聲音叫他辭職,但拜登仍然力挺奧斯汀,無意開除他,另外,有關奧斯汀的病況細節有更多的披露。

奧斯汀留醫的Walter Reed國家軍事醫院週二披露,奧斯汀在12月初接受例行檢查時,診斷出患上前列腺癌,然後在12月22日入院接受微創外科手術,翌日返回家中。

但到了1月1日元旦日,奧斯汀感覺週身痛,再次入院治療,醫生表示,是因為這個手術而出現併發症,需要治療尿道感染。

70歲的奧斯汀涉嫌隱瞞病情和入院的事,並無及時通報白宮和國防部等官員,甚至連總統拜登都蒙在鼓裡,長達幾天時間。

由於當前國際局勢,特別是中東的戰火變幻無常,因此對於奧斯汀隱瞞自己的病情備受批評,尤其是身為領袖,負責指揮軍隊的奧斯汀,被指控有危害國家安全之嫌。

包括前總統特朗普等共和黨人,就炮轟奧斯汀處事失當,並且要求奧斯汀下台。

有媒體報導,來自蒙大拿州的強硬派共和黨聯邦眾議員Matt Rosendale,甚至計劃對奧斯汀提出彈劾動議,同時敦促國防部提高信息透明度。

事件發生後,白宮作出內部政策檢討,白宮幕僚長週三下令內閣部長級官員,如果他們不能履行職務,必須通知白宮幕僚長辦公室。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。