【灣區新聞】殉職越裔警員黎順喪禮週三舉行 送殯車隊途經路線可能塞車

【KTSF 毛皓延報導】

東灣奧克蘭(屋崙)警方週三將會在Castro Valley,為日前殉職的越南裔警員黎順(Tuan Le)舉行喪禮,預計送殯車隊途經路線會塞車,敬請駕駛人士注意。

奧克蘭警方指,喪禮將在週三早上10點,在Castro Valley的3 Crosses教堂舉行,地址是John Drive 20600號,儀式對公眾開放。

預計會有多個不同執法和消防部門出席,送殯車隊途經路線很大機會塞車,敬請駕駛人士留意。

36歲的越南裔警員黎順,在12月29日星期五凌晨1點多,以便衣警員身份去到Embarcadero 400號,在調查一間涉嫌非法的大麻種植場被打劫時遭到射殺。

警方之後拘捕最少7人,其中包括相信是槍手的27歲Mark Sanders,還有20歲的Allen Brown,兩人面臨「特殊情況」的謀殺控罪,最高刑罰是終身監禁,不准假釋。

另一名被告是30歲的Sebron Russell,他涉嫌在黎警員遭槍擊之前爆竊大麻工場。

