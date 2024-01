【KTSF 尹晉豪報導】

San Mateo縣衛生局正在協助居民處理家中的危險廢棄物。

San Mateo縣衛生局為居民安排危險廢棄物的投放預約時間,居民將需要提供姓名和地址,而這些資訊不會被公開,一旦居民完成預約,棄置地點將發送給參與者,該組織不會接受超過五加侖的容器。

該縣要求居民在清除家庭危險廢棄物時,同時採取預防措施,例如是將廢物存放在原來不洩漏的容器中,保持廢物容器直立,以便安全運送和避免漏出,以及請勿將物品放入塑膠垃圾袋中等。

如果居民有其他疑問,請致電 (650) 372-6200,或瀏覽:http://www.smchealth.org/post/make-hhw-drop-appointment

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。