【全國新聞】美國紅十字會警告血液庫存量嚴重短缺

【KTSF 張擎鳳報導】

向全國醫療機構提供近4成血液的美國紅十字會發出警告,指血液庫存量嚴重短缺,情況緊急。

美國紅十字會表示,全美各地的血庫存量極低,情況危急。

紅十字會醫療總監Eric Gehrie說:「我們不太喜歡宣布情況緊急,我們這樣做是因為血液需求量很高。」

紅十字會醫療總監表示,1月每個星期需要8千份額外的捐血,才能夠滿足醫院的需求。

Gehrie說:「如果未來幾星期內捐血量不增加,醫院血庫將沒有足夠的血液,來讓醫生應對緊急情況。」

血液供應不足也會影響手術,以及患有鐮狀細胞疾病和癌症等慢性病人,他們需要輸血和血小板。

紅十字會表示,過去20年美國捐血人數下降了約4成。

冬季天氣和呼吸道病毒,可能會影響未來幾個星期的捐血人數,令目前的短缺情況變得更加嚴重。

雖然迫切需要所有血型,紅十字會表示,他們特別需要O型血和血小板。

Gehrie說:「除了捐血人士的捐贈之外,沒有其他方法可以獲取血液,而你捐贈的血液可以用來拯救遭遇車禍的人的生命,它可以用來幫助拯救新生兒,也可以用來幫助癌症患者接受治療。」

