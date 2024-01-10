【全國新聞】美國紅十字會警告血液庫存量嚴重短缺

January 10, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注
(Banc de Sang i Teixits / CC BY 2.0)

【KTSF 張擎鳳報導】

向全國醫療機構提供近4成血液的美國紅十字會發出警告，指血液庫存量嚴重短缺，情況緊急。

美國紅十字會表示，全美各地的血庫存量極低，情況危急。

紅十字會醫療總監Eric Gehrie說：「我們不太喜歡宣布情況緊急，我們這樣做是因為血液需求量很高。」

紅十字會醫療總監表示，1月每個星期需要8千份額外的捐血，才能夠滿足醫院的需求。

Gehrie說：「如果未來幾星期內捐血量不增加，醫院血庫將沒有足夠的血液，來讓醫生應對緊急情況。」

血液供應不足也會影響手術，以及患有鐮狀細胞疾病和癌症等慢性病人，他們需要輸血和血小板。

紅十字會表示，過去20年美國捐血人數下降了約4成。

冬季天氣和呼吸道病毒，可能會影響未來幾個星期的捐血人數，令目前的短缺情況變得更加嚴重。

雖然迫切需要所有血型，紅十字會表示，他們特別需要O型血和血小板。

Gehrie說：「除了捐血人士的捐贈之外，沒有其他方法可以獲取血液，而你捐贈的血液可以用來拯救遭遇車禍的人的生命，它可以用來幫助拯救新生兒，也可以用來幫助癌症患者接受治療。」

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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