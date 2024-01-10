【灣區新聞】舊金山Portola區住宅火警 華裔居民受影響（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）凌晨和清晨時分分別發生兩宗火警，其中在Portola區的住宅火警，受影響的居民是華裔，消防局表示，全靠房屋裡面的煙霧警報器保住居民的性命和減輕財物損失。

火警現場位於Girard街夾Bacon街，消防局表示，凌晨三點幾收到火警報告，現場是一棟兩層高，有多於一個住宅單位的房屋，二樓的睡房著火，當時屋裡面有五個人。

消防局表示，因為樓宇裡面有運作正常的煙霧警報器，所以裡面的人能及時逃生。

余先生和太太住在起火房屋的隔壁，余先生說：「我的太太聽到有聲音，叫我起床，我向窗外看到有幾輛消防車，才知道發生火災，（你知不知道哪裡起火？），鄰居說是天花板，可能是電線老舊而著火，（火災有沒有波及你們？）沒有，（火勢如何？）我看不到火，只看到有煙，和有燒焦的氣味，（你聞到燒焦的氣味時正在做什麼？）我的太太叫醒我，我在睡覺

本台記者早上到現場時，有工作人員封起房屋，消防局表示，紅十字會協助安置受災居民。

董先生是這家人的朋友，董先生說：「（他們是否安全？）他們都安全，我和他們通了電話

消防表示，火警起因無可疑。

另外，清晨六點左右，Alamo廣場附近，Divisadero街夾Fulton街一個洗衣店地舖發生一級火警，消防員迅速將火撲熄，沒有波及樓上的住宅和居民。

本台記者到現場的時候，看到洗衣店的華裔店主，他表示，因為租約到期，洗衣店已經關閉，他又說有鄰近的餐館老闆告訴他，週一晚有無家可歸者進入洗衣店內用電。

消防局發言人回覆本台查詢時表示，正在和警方合作調查這宗火警，仍未清楚起因，消防員抵達現場的時候，也未見裡面有其他人。

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