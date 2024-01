【灣區新聞】舊金山Portola區住宅火警 華裔居民受影響（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)凌晨和清晨時分分別發生兩宗火警,其中在Portola區的住宅火警,受影響的居民是華裔,消防局表示,全靠房屋裡面的煙霧警報器保住居民的性命和減輕財物損失。

火警現場位於Girard街夾Bacon街,消防局表示,凌晨三點幾收到火警報告,現場是一棟兩層高,有多於一個住宅單位的房屋,二樓的睡房著火,當時屋裡面有五個人。

消防局表示,因為樓宇裡面有運作正常的煙霧警報器,所以裡面的人能及時逃生。

余先生和太太住在起火房屋的隔壁,余先生說:「我的太太聽到有聲音,叫我起床,我向窗外看到有幾輛消防車,才知道發生火災,(你知不知道哪裡起火?),鄰居說是天花板,可能是電線老舊而著火,(火災有沒有波及你們?)沒有,(火勢如何?)我看不到火,只看到有煙,和有燒焦的氣味,(你聞到燒焦的氣味時正在做什麼?)我的太太叫醒我,我在睡覺

本台記者早上到現場時,有工作人員封起房屋,消防局表示,紅十字會協助安置受災居民。

董先生是這家人的朋友,董先生說:「(他們是否安全?)他們都安全,我和他們通了電話

消防表示,火警起因無可疑。

另外,清晨六點左右,Alamo廣場附近,Divisadero街夾Fulton街一個洗衣店地舖發生一級火警,消防員迅速將火撲熄,沒有波及樓上的住宅和居民。

本台記者到現場的時候,看到洗衣店的華裔店主,他表示,因為租約到期,洗衣店已經關閉,他又說有鄰近的餐館老闆告訴他,週一晚有無家可歸者進入洗衣店內用電。

消防局發言人回覆本台查詢時表示,正在和警方合作調查這宗火警,仍未清楚起因,消防員抵達現場的時候,也未見裡面有其他人。

