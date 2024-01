【灣區新聞】再有多間大型零售商撤出舊金山Westfield購物中心

【KTSF 尹晉豪報導】

位於舊金山(三藩市))Market街的前Westfield購物中心,近年經歷了多間商店撤出,在最近再有大型零售商相繼撤出該購物中心。

根據舊金山紀事報報導,繼先前Lego商店、Cinemark戲院和Nordstrom後,服飾零售店A&F子公司Hollister,已經在12月搬出舊金山購物中心。

Hollister成立於2000年,專門為青少年提供海灘風格的服裝,但自2018年以來,該品牌面臨挑戰,眾多門店關閉。

然而,A&F在週一發布的第四季業績報告稱,Hollister的同比增長強勁,繼續保持盈利增長的趨勢,這在一定程度上要歸功於近年社交媒體明星和該品牌的合作關係。

儘管舊金山的門店關閉,Hollister仍在灣區經營十幾間分店,除了Hollister撤出位於Market街865號的舊金山購物中心,還有另一間知名的運動用品店Adidas也會搬走,佔兩層的Adidas商店計劃亦即將關門。

公司寄給客戶的電郵證實,這間分店將於1月13日關閉,現時絕大多數商品都享有半價優惠。

自去年6月起,購物中心業主Westfield及合作夥伴Brookfield停止支付該中心的貸款,理由是人流量下降和街道治安狀況等問題,這項決定是在該購物中心的主要租戶Nordstrom宣布不再續租之後做出的。

除此之外,總部位於舊金山的遊戲軟件公司Unity Software亦傳來了壞消息,一份向證券交易委員會提交的文件指出,該公司將裁員約25%,相當於約1,800名員工。

裁員消息傳出後,股價上漲3.18%。

公司發言人表示,這是公司去年底公佈的瘦身計劃的一部分,去年計劃公佈後,Unity就裁員265人,並終止了與紐西蘭視覺特效公司Weta FX的商業協議。

另外,該公司亦宣布計劃關閉全球14個辦公室,並削減舊金山的辦公空間。

該公司目前在舊金山市中心三街和Market街合共租用86,000平方英尺的辦公空間,租約將於2025年8月到期,該公司在去年上半年兩次裁員,其中5月裁員600人,去年1月就裁員300人。

