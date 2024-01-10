【灣區新聞】匪徒搶劫奧克蘭珠寶店 老闆向匪徒開槍

【KTSF 毛皓延報導】

東灣奧克蘭（屋崙）Fruitvale區一間珠寶店發生企圖搶劫案，珠寶店老闆向匪徒開槍，對方開多槍還火，相信其中一名匪徒中槍，店方沒有人受傷，有市議員稱明白商家感到沮喪，正爭取市府頒佈進入緊急狀態。

奧克蘭Fruitvale區一間珠寶店，星期一早上約10點有兩名持槍匪徒衝入店內。

珠寶店老闆指，他向兩人開槍，對方開多槍還擊，珠寶店內沒人受傷，但老闆稱他可能擊中其中一名匪徒。

奧克蘭罪案接二連三，市議員Noel Gallo說情況惡劣的地步，促使商家希望和市府召開緊急會議。

Gallo說：「我們派了一名警員到Fruitvale，Leyva警員每天都駐守在那裏，我們每天都會調派警員，也有暴力預防計劃的社區大使。」

他說，明白商家在增派警力後仍感到沮喪，特別是42街夾International Blvd，這個路口多次成為罪犯的目標，因此他正爭取市府頒佈進入緊急狀態。

Gallo說：「我小時候經常看到這邊，有加州公路巡警，因為42街夾International Blvd是公路，這是加州公路，加州公路巡警要像以前一樣，去巡邏和監察這一區。」

Gallo計劃本星期與市長和其他市議員商討進入緊急狀態，說幸好今次沒人喪命，不想再見到同類事件發生。

Gallo說：「這種不法的行徑，我不管你是什麼族裔，你來自哪裡，你年紀多大，我不管，我們不會容忍，我們會執法。」

另一方面，有民眾正式發起行動罷免市長盛桃，表示市內治安從未試過這樣差，盛桃的聲明指出，希望民眾可以撇除偏見和恐懼，與她攜手創造一個更安全、更可以負擔和更繁榮的奧克蘭。

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