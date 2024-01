【灣區新聞】匪徒搶劫奧克蘭珠寶店 老闆向匪徒開槍

【KTSF 毛皓延報導】

東灣奧克蘭(屋崙)Fruitvale區一間珠寶店發生企圖搶劫案,珠寶店老闆向匪徒開槍,對方開多槍還火,相信其中一名匪徒中槍,店方沒有人受傷,有市議員稱明白商家感到沮喪,正爭取市府頒佈進入緊急狀態。

奧克蘭Fruitvale區一間珠寶店,星期一早上約10點有兩名持槍匪徒衝入店內。

珠寶店老闆指,他向兩人開槍,對方開多槍還擊,珠寶店內沒人受傷,但老闆稱他可能擊中其中一名匪徒。

奧克蘭罪案接二連三,市議員Noel Gallo說情況惡劣的地步,促使商家希望和市府召開緊急會議。

Gallo說:「我們派了一名警員到Fruitvale,Leyva警員每天都駐守在那裏,我們每天都會調派警員,也有暴力預防計劃的社區大使。」

他說,明白商家在增派警力後仍感到沮喪,特別是42街夾International Blvd,這個路口多次成為罪犯的目標,因此他正爭取市府頒佈進入緊急狀態。

Gallo說:「我小時候經常看到這邊,有加州公路巡警,因為42街夾International Blvd是公路,這是加州公路,加州公路巡警要像以前一樣,去巡邏和監察這一區。」

Gallo計劃本星期與市長和其他市議員商討進入緊急狀態,說幸好今次沒人喪命,不想再見到同類事件發生。

Gallo說:「這種不法的行徑,我不管你是什麼族裔,你來自哪裡,你年紀多大,我不管,我們不會容忍,我們會執法。」

另一方面,有民眾正式發起行動罷免市長盛桃,表示市內治安從未試過這樣差,盛桃的聲明指出,希望民眾可以撇除偏見和恐懼,與她攜手創造一個更安全、更可以負擔和更繁榮的奧克蘭。

