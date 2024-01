【娛樂新聞】帶同全新專輯《in Rhythm》到唱片店視察銷情 陳柏宇有求必應 鬧市巡舖變吹水大會

陳柏宇Jason在年初憑最新專輯《in Rhythm》在《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》奪得「叱咤樂壇至尊唱片大獎」,日前他帶同專輯到唱片店巡舖,不少樂迷及途人聞風而至,一睹他的風采,結果每逢到達之處到被擠得水洩不通。

Jason最近推出了專輯《in Rhythm》,碟中的〈一人傍晚藝術館〉、〈令人期待的下集預告〉及〈日常事故劇場〉都登上叱咤榜冠軍,致令專輯獲頒「叱咤樂壇至尊唱片大獎」,成績斐然。日前Jason特別進行了《陳柏巡舖》活動,走到旺角及太子一帶多間唱片店巡視唱片銷售情況,結果吸引大批樂迷及途人到場,當中更有內地及由英國返港的粉絲到來,有些更跟足全程行勻多間唱片店,十分熱情。

去到唱片店,Jason除了與唱片店的老闆了解自己的唱片銷情外,亦有打聽現時實體碟的銷售行情,了解唱片業前線的辛酸。這時店外不少樂迷拿著他的專輯駐足等候,希望拿到簽名及合照,Jason知道後也親民地有求必應。不少樂迷這時也與Jason閒話家常,聊聊自己的生活,對專輯的看法,Jason也彷如跟友人聊天般,毫不避忌也分享自己的生活鎖事,做碟詳情,這就如他的專輯《in Rhythm》般,將最生活化的點滴與見解,用音樂唱給樂迷聽。Jason向來愛吹水,而且每次總是一發不可收拾不願停止,結果巡舖變成簽名會更變成吹水大會,結果整個《陳柏巡舖》活動久久未能完成,不過Jason也未有介意呢!

