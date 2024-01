【娛樂新聞】MV舞步設計配合歌詞 詩意畫面並重 盧瀚霆為新單曲〈MY LIFE〉封面狂操背肌

盧瀚霆Anson Lo最新單曲〈MY LIFE〉找來周耀輝填出充滿詩意畫面歌詞,MV部分也相互配合,Anson Lo化身折翼天使登場,而為了拍攝單曲的封面,Anson Lo狂練背肌,結果出來的效果他自己也十分滿意呢! 今次Anson Lo新歌〈MY LIFE〉首次找來周耀輝填詞,他自己也感到十分榮幸可以得到對方為歌曲加持,他說:「耀輝老師好擅長填一啲好有詩意畫面嘅詞,今次佢為〈MY LIFE〉寫嘅,好中我心裡面嘅畫面,例如當中用咗折翼天使,講天使忠於自己,想保持善良,喺路途上會受傷,但都會勇敢走以後嘅路,都會堅持自己繼續去保持純真,同善待身邊嘅人。當中用咗好溫柔嘅字詞,但寫咗一啲好強大嘅意義落去。」 為了配合歌詞,今次在舞步設計都同樣很有畫面,Anson Lo續道:「繼上次〈Nah〉後再同Beep老師合作,起初我同佢講想喺舞步上面有一種飄逸嘅感覺,結果Beep老師設計出好似成班天使起舞嘅舞步,中間仲砌咗幾隻翼出嚟,表達天使嘅翼,Powerful之餘都好似天使飛緊翅膀展翅嘅感覺,我好鍾意啲舞步!」 除了歌詞與舞步互相配合,今次〈MY LIFE〉單曲封面中的Anson Lo亦有一雙翅膀,他更背向鏡頭,露出背部。Anson Lo為了這個封面狂操背肌,幸好出來的效果他自己也十分滿意,他說:「我為咗呢張相操背,出嚟都幾滿意,睇相自己都Wow!辛苦係值得嘅,影之前係有不停提自己唔好偷懶狂做Gym。」拍MV、做Gym,再加上排練演唱會演出項目,Anson Lo坦言自己都感覺累了,但勤力的他說:「排緊演唱會,又準備自己新歌MV,體能上係有啲攰嘅,我好少承認自己攰,但近排真係好攰,特別係雙腳,之前都有喺社交媒體透露自己雙腳好痛,但我都迫自己唔好偷懶,尤其一啲必要做嘅行程,例如學唱歌,呢個係我堅持要做,因為我唔想自己退步:無論能力上,成個感覺我都係健康、Presentable嘅,所以好堅持做Gym,同埋曾經許下承諾唔好咁瘦、弱質纖纖嘛!我成日俾人覺得好似好瘦,所以都想厚實啲。」 踏入2024年,Anson Lo繼續馬不停蹄,忙個人項目也忙MIRROR巡唱,但他早已有出歌大計,他說:「2024年我會以跳唱為主,今年會比上年出更多跳唱歌,因為好想試多啲唔同跳舞風格,例如上次〈ON〉節奏明快,今次〈MY LIFE〉完全不同風格。喺2024年希望大家期待Anson Lo嘅作品,每一次知道我出歌,就係好唔同嘅嘢,會持續有呢種驚喜,Surprise大家。2024年會係好忙嘅一年,因為會同MIRROR做演唱會同巡迴,希望體能上會應付到!」

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。