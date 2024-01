【全國新聞】拜登政府尋求墨西哥政府更積極應對走線人潮問題

【KTSF 吳倩妤報導】

共和黨強硬派堅持要拜登政府優先處理美墨邊境安全問題與改革移民政策,來交換他們支持對以色列及烏克蘭軍援的緊急額外撥款,國土安全部長米約卡已經動身到南部邊境視察,而拜登政府也正在尋求墨西哥政府更大力的協助,有最新消息指出,墨西哥總統佩雷斯-奧伯拉多對美國獅子開大口,提出極不可能實現的要求。

墨西哥總統日前要求美國支持一項計劃,向拉丁美洲及加勒比海國家撥款200億美元,同時又完全解除對古巴的封鎖,並完全撤銷對委內瑞拉的制裁,並且讓一千萬已經在美國境內的拉美裔合法居留與工作。

國務卿與國土安全部長上個月與墨西哥總統協商,尋求墨西哥更積極應對走線人潮的問題,但這些協商並無達成共識,雙方都沒有作出任何堅定的承諾,雙方預期在本月稍後繼續協商。

目前墨西哥只是同意接收3萬個滯留在美墨邊界的走線人士,這個人數只是上月試圖進入美國的走線人數的一成,墨西哥認為,美國可以做更多來協助拉丁美洲國家,尤其是中美洲地區的民眾,改善生活來減少他們向美國尋求政治庇護。

最新消息指,大批聚集在墨西哥與危地馬拉邊界的走線人士週一決定恢復啟程,徒步到美墨邊界。

他們指,墨西哥之前答應給予他們一些證件或簽證,結果食言,所以再次動身起行。

此外也有消息指,墨西哥本身都沒有那麼多工作提供給他們,令他們無法不得不離開當地。

