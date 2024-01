【灣區新聞】報告指舊金山路面狀況在灣區大城市中排名第一（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)市府表示,即使歷經去年年初的連串風暴後,市內的道路質素仍然有所改善,共修補了超過12,000個坑洞,整體路面情況更是在灣區大城市中排名第一。

灣區的大都會交通委員會(MTC)每年針對各個城市的道路質素,由0到100作出評分。

在2023年的評估中,舊金山獲得75分,比前年提升1分,屬於「良好」水平。

舊金山市府表示,在踏入21世紀的頭幾年,這個分數徘徊在60多分的水平。

而全靠過去15年投放在保養工程上的資源,市府重鋪超過8000個、相當於市內超過六成的街區,使道路質素評分正穩定上升。

市府指出,要重建一個情況惡劣的街區,需要高達50萬元或更多,相反保養一個情況良好的街區,所需要的支出可低至5萬元,因此市府採取在路面惡化前,及早修葺的策略,在去年總共修葺了503個街區的路面,修補了12,358個坑洞。

本台週一到日落區觀察,發現Vicente街夾19街和26街的路段,剛剛完成鋪路工程,路面大致平滑。

至於列治文區19街整條街,都比較多缺陷和路面不平。

市府表示,選擇哪些道路時基於一連串因素,例如有單車徑和公共交通行駛的街道會獲優先處理。

