【灣區新聞】報告指舊金山路面狀況在灣區大城市中排名第一（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）市府表示，即使歷經去年年初的連串風暴後，市內的道路質素仍然有所改善，共修補了超過12,000個坑洞，整體路面情況更是在灣區大城市中排名第一。

灣區的大都會交通委員會（MTC）每年針對各個城市的道路質素，由0到100作出評分。

在2023年的評估中，舊金山獲得75分，比前年提升1分，屬於「良好」水平。

舊金山市府表示，在踏入21世紀的頭幾年，這個分數徘徊在60多分的水平。

而全靠過去15年投放在保養工程上的資源，市府重鋪超過8000個、相當於市內超過六成的街區，使道路質素評分正穩定上升。

市府指出，要重建一個情況惡劣的街區，需要高達50萬元或更多，相反保養一個情況良好的街區，所需要的支出可低至5萬元，因此市府採取在路面惡化前，及早修葺的策略，在去年總共修葺了503個街區的路面，修補了12,358個坑洞。

本台週一到日落區觀察，發現Vicente街夾19街和26街的路段，剛剛完成鋪路工程，路面大致平滑。

至於列治文區19街整條街，都比較多缺陷和路面不平。

市府表示，選擇哪些道路時基於一連串因素，例如有單車徑和公共交通行駛的街道會獲優先處理。

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