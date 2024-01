【KTSF】

德州Fort Worth市中心一間歷史悠久的酒店,週一下午發生煤氣爆炸,造成最少21人受傷,當中一人情況危殆。

當局表示,爆炸發生後,部份人被困在地庫,要由救援人員救出。

現場所見,爆炸發生後,碎片雜物散滿街道,消防部門表示,現場充滿煤氣味。

發生爆炸的Sandman Signature酒店,有工程施工,這座20層高的酒店,位於市中心繁忙地區,距離Fort Worth會議中心只有一個街口。

