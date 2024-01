【全國新聞】乘客憶述波音客機甩窗驚險一刻 鄰座少年遭氣流扯走衣服

【有線新聞】

美國波音737 MAX 9客機門塞飛脫事故,阿拉斯加及聯合航空均發現有多架MAX 9客機的門塞有組件鬆動,路透社引述消息指聯合航空近10架飛機發現有問題。

再有乘客憶述阿拉斯加航空波音737 MAX 9客機飛行途中門塞飛脫的經過,巴特利特坐在門塞前三排稱突然聽到巨響,之後原本坐在門塞同一排中間位置的15歲少年,沒有穿上衣,坐到巴特利特旁邊。「他的衣服被扯走,當門塞因氣壓問題而飛脫,因他繫上了安全帶固定在座位上救他一命,他坐在我旁邊,我看到他的皮膚泛紅,身上還有些傷口。」

巴特利特稱,氣流湧入風很大,引擎聲亦很吵耳,於是她用手機打字跟少年溝通,確認少年沒大礙,只不時詢問同行媽媽在哪裏。

美國國家運輸安全委員會在波特蘭一間民居的後院尋回飛脫的門塞,並送到華盛頓的實驗室進一步檢查。當局早前下令停飛及檢查所有波音737 MAX 9客機,約涉及171架。阿拉斯加航空表示,初步檢查發現部分飛機的門塞有硬件鬆動。

消息亦指,另一間有用MAX 9客機的聯合航空亦發現多架飛機門塞有安裝問題,包括螺絲鬆動,技術團隊正在處理,以確保飛機可安全復飛。

