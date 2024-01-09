【加州新聞】加州新法禁司機將車輛停在行人道20英尺範圍內（視頻）

【KTSF 張擎鳳報導】

加州一項新法例禁止，司機將車輛停在行人道20英尺範圍內，以保障行人安全。

由今年1月1號開始生效的加州AB413法案，禁止司機將車輛停泊在行人道路口20英尺範圍內，如此一來，像這名男子的行人，就不會被停泊在路口的貨車擋住視線，並且要走出去看是否有車輛經過。

田德隆區居民Joe Vitale說：「你不想被車撞到，無論如何你都要看一下四周，但我還是會環顧四周，因為這裡的一些司機會魯莽駕駛。」

消除行人路口或十字路口20英尺內的視覺障礙，例如車輛等，就會讓司機的視野變得廣闊，並且能夠清楚地看見行人。

這項安全措施，其實在舊金山（三藩市）田德隆區已實施了一段時間，當局在行人路口安置一排鐵柱，防止車輛停泊。

但在日落區，一些居民表示，這項適用於全加州的新法例不實用，因為它會減少泊車位，而日落區的車位非常短缺。

片段顯示，日落區的住宅區，有多部車輛停泊在路口，而在新法例之下，這些車主都會被視為違例泊車。

日落區居民Hilton說：「這法例在這兒是不可行的，主要是因為這裡已經有這麼多汽車了，當人們只是把車停在路口一段時間，然後從家裡拿東西放進車內，也是違法的話，，人們會收到很多罰單。」

這項法案由代表南灣Milpitas一帶的州眾議員李天明提出，去年由州長簽署，雖然新法例已經實施，但在一年內，民眾都不會因觸犯這條法例而收到罰單，當局只會給予警告，但從2025年開始，違規停泊在路口就會收到罰單。

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