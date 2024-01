【灣區新聞】灣區週二週三料下雨 國王潮或致沿岸地區水浸

【KTSF 黃恩光報導】

預測灣區星期二和星期三會下雨,而且早上氣溫寒冷,國王潮會導致沿岸地區輕微水浸,氣象局正在留意週末的風暴會否帶來大風雨。

國家氣象局表示,星期二早上10點到11點左右會開始下雨,一直持續至下午5點,不過雨勢不大。

另一股風暴星期三早上來到,一直到黃昏都有雨,雨勢和風勢均不會很大。

不過伴隨風暴而來的是寒冷的天氣,氣象局指出,星期三和星期四早上,東灣內陸地區例如Livermore、南灣聖荷西和北灣Santa Rosa,最低氣溫華氏30多度,星期四早上最冷,這些地區氣溫將低至接近冰點。

國王潮將於星期三到星期五出現,灣區沿岸低窪地區,有機會輕微水浸。

舊金山(三藩市)潮漲時間分別是星期三早上9點42分,星期四早上10點半,以及星期五早上11點19分。

氣象局正密切留意週末的風暴,觀察不同的天氣模式,有可能是不太大雨,也可能會有大風雨。

而肯定的是,星期二、三的風暴,會為Sierra山區帶來風雪,預計星期二晚到星期三,海拔2500呎以上的地區會出現4到8吋降雪,海拔3500呎以上的地區會有10到12吋降雪,大家出行之前最好到加州運輸部Caltrans網站查看實時交通狀況。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。