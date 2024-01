【全國新聞】波音出事737 MAX 9客機近月曾三度亮壓力警告燈

【有線新聞】

美國阿拉斯加航空窗框飛脫事故,當局指有居民找到飛脫的門塞等殘骸,又指涉事波音客機近月三度亮起壓力警告燈,但未知與今次事故是否有關。另外,聯合航空檢查發現多架同款波音737 MAX 9客機同一門塞位置的螺絲鬆脫。

美國國家運輸安全委員會公開了調查事故的片段,脫落的位置用紅色膠布圍著,並用透明膠布覆蓋,調查人員又進入機艙了解情況和蒐證。

其實脫落的所謂窗框或外殼正式稱為「機身中部艙門塞」,與飛機設定有關。737 MAX或部分其他飛機除了機身前、後各段設有一般艙門供正常上落外,中段還設有緊急出入口,但在不同的安全規定和載客需求下,並不一定會用作緊急艙門,其他選項包括可像阿拉斯加航空涉事客機般,裝上機身中部艙門塞、設置乘客座位,除了與其他各排座位間距有別,看起來與一般的一排座位沒有分別。亦可選擇密封,由機艙和機身的物料完全覆蓋。

至於AS1282航班當天飛脫的機身中部艙門塞,國家運輸安全委員會稱有波特蘭居民在家中後園尋獲,已派人前往回收調查。另外有人在波特蘭一處路邊找到相信是從客機掉落的手機,看來無甚損毀,顯示屏保留了一個與行李相關的訊息。

委員會又透露涉事客機曾於去年12月7日、今年1月3日、4日先後三度亮起自動壓力警示燈,航空公司事後決定限制飛機不可長時間在海面飛行,以防有突發事故時可及時緊急降落,但未知與「脫窗事故」是否有關。

