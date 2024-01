【全國新聞】從南美洲入境聖地牙哥的中國走線人士人數急增（視頻）

【KTSF】

根據統計,從南美洲一路來到加州聖地牙哥縣的中國走線人士,光是去年就超過3.1萬人,大約是前十年總和的兩倍,他們的途徑是甚麼?要花多少錢?

當CNN記者一停車,這群中國人就圍過來,連麥克風都還來不及別上去,他們就開始向會中文的製作人抱怨,因為他們不得不在寒冷中等待邊境巡邏。

這只是記者在聖地牙哥縣東部停留的三個臨時邊境營地之一,除了來自拉丁美洲的走線人士外,在每個營地,都有數十名來自中國的無證移民。

數字反映了人數激增,根據統計,從2013年到2022年,非法越過美國南部邊境的中國走線人士數量不到16,000 人,但到了去年就超過31,000人,大約是前十年總和的兩倍。

但與委內瑞拉、古巴或海地等陷入動盪的國家不同,這些中國人正離開世界第二大經濟體。

當問及他們為什麼離開中國,他們的答案各不相同,有人說家庭很窮,儘管中國政府宣稱經濟穩定復甦,但大多數人都提到經濟困難加劇。

這群中國人的移民之路,始於一個中國人不需要簽證的國家——厄瓜多爾。

要真正了解他們的旅程,以及與其他走線人士的不同之處,就必須親自前往厄瓜多爾。

在首都基多的機場,一名司機正看手機內的照片,幾分鐘後,乘客開始出來,他們說來自中國,並計劃去美國,但大多數人要求不要露面。

在這裡華人開的旅行社,推出了一系列專為中國移民提供的旅遊套裝行程,可以付錢給「蛇頭」,他們承諾減輕行程壓力,花費9千至12,000美元,包括預訂航班、酒店、交通,能付出價格超過2萬或以上的人,服務更棒,可帶您前往美國邊境的墨西哥一側,跳過一些更危險的過境點。

記者跟司機龍全偉一起開車,穿過厄瓜多爾首都,向記者展示了中國走線人士抵達後居住的私人住宅和Airbnb。

他在基多生活了五年,經營一家旅行社,他親眼目睹了最近中國走線人數的激增,隨之而來的是像這家中國人經營的酒店,提供類似的服務激增.

店主估計,基多有多達一百家酒店,就像她的酒店一樣,接待了前往美國的中國走線者.

服務還包括提供旅途指南,像是文件、疫苗卡,走線人士要多帶現金,但要藏起來,以防不時之需,但由於他們經常攜帶更多現金,因此也成為貪腐警察和販毒集團的主要目標.

這名28歲的鄭姓男子,在哥倫比亞遭到持槍搶劫,記者在基多碰到他.

他說離開中國是因為存不了錢,感覺連養自己都很困難,他說中國的一些僱主,甚至在工作後也拒絕支付他薪水。

在存了足夠的錢,重新開始他的徒步旅行後,鄭某前往車站,十多名中國移民登上了北上的巴士,加州是這群人的最終目標。

當記者回到美國,他持續跟記者報告長途跋涉的最新情況,兩週多的時間裡,鄭某經過了中美洲五個國家,他們與當地販毒集團協調,讓他和其他人登上貨車、公共汽車和船隻,這使他的旅行時間比大多數拉美裔減少了一半左右,代價是一萬多美元。

在美國南部邊境攝影機記錄了數週的穿越邊境,數千人透過隔離牆的缺口進入美國,還可以聽到這些移民用中文喊叫「祖國再見」。

他們最終到達聖地牙哥縣,整夜生火取暖,白天等待邊境巡邏人員來接他們,就在新年之前,鄭某更新他的消息,他也已進入美國,正在等待庇護申請的審批。

