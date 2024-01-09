【全國新聞】從南美洲入境聖地牙哥的中國走線人士人數急增（視頻）

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根據統計，從南美洲一路來到加州聖地牙哥縣的中國走線人士，光是去年就超過3.1萬人，大約是前十年總和的兩倍，他們的途徑是甚麼？要花多少錢？

當CNN記者一停車，這群中國人就圍過來，連麥克風都還來不及別上去，他們就開始向會中文的製作人抱怨，因為他們不得不在寒冷中等待邊境巡邏。

這只是記者在聖地牙哥縣東部停留的三個臨時邊境營地之一，除了來自拉丁美洲的走線人士外，在每個營地，都有數十名來自中國的無證移民。

數字反映了人數激增，根據統計，從2013年到2022年，非法越過美國南部邊境的中國走線人士數量不到16,000 人，但到了去年就超過31,000人，大約是前十年總和的兩倍。

但與委內瑞拉、古巴或海地等陷入動盪的國家不同，這些中國人正離開世界第二大經濟體。

當問及他們為什麼離開中國，他們的答案各不相同，有人說家庭很窮，儘管中國政府宣稱經濟穩定復甦，但大多數人都提到經濟困難加劇。

這群中國人的移民之路，始於一個中國人不需要簽證的國家——厄瓜多爾。

要真正了解他們的旅程，以及與其他走線人士的不同之處，就必須親自前往厄瓜多爾。

在首都基多的機場，一名司機正看手機內的照片，幾分鐘後，乘客開始出來，他們說來自中國，並計劃去美國，但大多數人要求不要露面。

在這裡華人開的旅行社，推出了一系列專為中國移民提供的旅遊套裝行程，可以付錢給「蛇頭」，他們承諾減輕行程壓力，花費9千至12,000美元，包括預訂航班、酒店、交通，能付出價格超過2萬或以上的人，服務更棒，可帶您前往美國邊境的墨西哥一側，跳過一些更危險的過境點。

記者跟司機龍全偉一起開車，穿過厄瓜多爾首都，向記者展示了中國走線人士抵達後居住的私人住宅和Airbnb。

他在基多生活了五年，經營一家旅行社，他親眼目睹了最近中國走線人數的激增，隨之而來的是像這家中國人經營的酒店，提供類似的服務激增．

店主估計，基多有多達一百家酒店，就像她的酒店一樣，接待了前往美國的中國走線者．

服務還包括提供旅途指南，像是文件、疫苗卡，走線人士要多帶現金，但要藏起來，以防不時之需，但由於他們經常攜帶更多現金，因此也成為貪腐警察和販毒集團的主要目標．

這名28歲的鄭姓男子，在哥倫比亞遭到持槍搶劫，記者在基多碰到他．

他說離開中國是因為存不了錢，感覺連養自己都很困難，他說中國的一些僱主，甚至在工作後也拒絕支付他薪水。

在存了足夠的錢，重新開始他的徒步旅行後，鄭某前往車站，十多名中國移民登上了北上的巴士，加州是這群人的最終目標。

當記者回到美國，他持續跟記者報告長途跋涉的最新情況，兩週多的時間裡，鄭某經過了中美洲五個國家，他們與當地販毒集團協調，讓他和其他人登上貨車、公共汽車和船隻，這使他的旅行時間比大多數拉美裔減少了一半左右，代價是一萬多美元。

在美國南部邊境攝影機記錄了數週的穿越邊境，數千人透過隔離牆的缺口進入美國，還可以聽到這些移民用中文喊叫「祖國再見」。

他們最終到達聖地牙哥縣，整夜生火取暖，白天等待邊境巡邏人員來接他們，就在新年之前，鄭某更新他的消息，他也已進入美國，正在等待庇護申請的審批。

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