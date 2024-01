【KTSF】

舊金山(三藩市)公共衛生局週一公佈,今年流感季節的首宗死亡個案,患者是一名65歲以下的成年人,有長期病患,沒有打流感針。

當局表示,呼吸道病毒如流感、COVID和RSV呼吸道合胞病毒正在全國傳播,呼籲市民採取防護措施,包括接種相關的疫苗,和在室內公共場所佩帶口罩等等。

