【灣區新聞】舊金山市參事候選人邁珍批評陳詩敏領導不力（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

在11月競逐代表舊金山(三藩市)列治文區市參事的候選人邁珍(Marjan Philhour),聯同舊金山警察協會(SFPOA),還有多位罪案受害者舉行記者會,批評市參事陳詩敏領導不力,指她支持削減警察經費,是造成罪案上升的原因,他們形容列治文區需要一個新的領袖。

舊金山市參事候選人邁珍和市民週一在列治文警察分局前舉行記者會,有市民憶述自己曾經在巴士上遭遇仇視亞裔的言論,更無故被人攻擊,幸好警方迅速拘捕施暴者,更幫自己申請人身保護令,形容舊金山非常需要警察。

市民Amy Lee說:「我們這個城市是應該有警察的,特別是最近有很多亞裔老人家受到無故攻擊,所以我們應該外出時感到安全,有了警察的保護,我們就敢於外出,如果這個城市沒有警察,有這麼多人犯罪的話,我們連出街都不敢出了。」

會上還有一連串曾經遭遇入屋爆竊、偷車和其他罪案的受害者表示,他們需要一個新的領袖。

市民Stephanie說:「我們從市參事陳詩敏身上,看不到領導能力,她想削減警察經費,她完全不挺警察、不支持公共安全。」

前列治文警察分局長和舊金山警察協會(SFPOA)都表達對列治文區前景擔憂,批評當地官員領導不力,他們因此對邁珍表達支持。

邁珍將矛頭直指現任市參事陳詩敏,聲稱極左派一直攻擊警方執法。

邁珍說:「我們警員一直被極左派妖魔化,特別是在列治文區,陳詩敏的選舉工程支持廢除警隊,有些人甚至會記得有前任市參事公然用粗口罵警察,我們受夠了。」

她說,民選官員應該代表所有市民,而不是只是代表和政治理念相符的人,她形容這種敵視警察的文化,造成今天的罪案率激增。

本台向陳詩敏作出查詢,對方表示不能對競選相關問題作回應,因此不能接受訪問。

前市參事鄧式美(Mabel Teng)表示,邁珍上兩次參選都落敗,反映選民對她的不支持,鄧式美也認為,在治安問題上,市參事只是一個輔導的責任,市長才是作主導的一個。

鄧式美說:「整個舊金山的罪案都在上升,這也要問問市長為何她管治無方,亦要問問她自己,親自選出來的地檢官,為什麼上任這麼久都不打擊罪惡,而且借題發揮,將她們自己的失敗,放在陳詩敏上做話題。」

鄧式美指出,自陳詩敏2021年上任時,就支持增加警察撥款,在各種增聘雙語警員、社區大使上都是功不可沒。

對於有人指陳詩敏贊成削減警察經費,鄧式美形容這個說法是歪曲事實,她呼籲民眾深入認識邁珍。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。