【有線新聞】

美國國會參眾兩院就聯邦政府支出達成協議,政府有望避免停擺。

眾議院議長約翰遜指,協議包括8860億美元國防開支和7040億美元非國防開支,但共和黨和民主黨就預算分配仍存有分歧,參議院多數黨領袖舒默認為應撥款7727億美元作非國防開支,用於醫療保健、保障退伍軍人福利等。

約翰遜去年11月提出的臨時撥款法案分兩階段實行,分別維持運作至本月中和下月初,國會必須在兩個限期前通過預算,避免政府資金耗盡。

(Copyright 2024 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。