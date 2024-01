【全國新聞】阿拉斯加航空波音客機窗框飛脫 當局下令停飛檢查同款客機

【有線新聞】

美國阿拉斯加航空波音737 MAX 9客機窗框飛脫事件,聯邦航空管理局下令停飛並檢查約171架同款客機,部分航空公司跟隨停飛。國家運輸安全委員會稱事發時客機起飛不久,窗口旁邊座位又沒有乘客,才沒有釀成悲劇。

有監察空管通話的網頁錄到客機機師發現出事後,與波特蘭機場控制塔的對話。

涉事客機機師說:「我們剛剛失壓,遇上緊急狀況,需要下降至1萬呎。(控制塔:阿拉斯加1282航班是否遇上緊急狀況?是否需要折返?)我們遇上緊急狀況,正在減壓,必須折返,機上有177人。」

控制塔當時不知道具體情況,但批准客機緊急降落。

涉事的阿拉斯加航空波音737 MAX 9型號客機,原定由俄勒岡州飛往加州,當地周五下午起飛後6分鐘,機身中後位置,有窗口連框架外殼整個飛脫。有乘客稱坐同一行的一名男童幾乎被扯出飛機,幸好媽媽抓緊他,飛機13分鐘後落地,所有乘客及機組人員安全。

有乘客讚賞機組人員應對專業,乘客史密斯說:「一切順利,正如我所說,機組人員做得非常好,機師做得很好,我完全沒有任何批評。」

美國聯邦航空管理局循結構問題展開調查,有專家指飛脫的窗門位置原本可被用作緊急出口,據報生產過程中可以拆卸及重新安裝。

當局下令停飛及檢查美國航空公司及進入美國的同款飛機,相信涉及171架,每架檢查需時4至8小時。

美國只有阿拉斯加及聯合航空有用此型號客機,阿拉斯加在檢查其他MAX 9飛機後,一度復飛部分飛機,聯合航空亦會停飛。

波音公司支持當局決定,稱會配合調查,歐洲航空安全局同意美國停飛決定,但稱沒有歐盟成員國航空公司營運同款配置的機種。

