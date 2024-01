【KTSF】

舊金山(三藩市)Chase Center附近週六晚發生槍擊案,一名男子死亡。

根據舊金山警方表示,他們在晚上近10時接報,舊金山Chase Center場館附近的Terry A Francois Boulevard夾16街發生槍擊案,到達現場後,警方發現一名中槍的男子,他送往醫院後不治。

有目擊者告訴警方,開槍的人疑似在一輛車內開槍。

任何人目睹有關案發經過,可以聯絡舊金山警方,匿名電話是(415) 575-4444,案件仍然調查中。

