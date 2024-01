【灣區新聞】奧克蘭週末發生多宗槍擊案 3人死亡

【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)週六晚發生多宗槍擊案,分別導致3人死亡。

根據舊金山紀事報報導,奧克蘭警方正調查三宗分別在週六至週日清晨,造成兩男一女死亡的槍擊案。

奧克蘭警方表示,最新的一宗槍擊案發生在週日早上近8時左右,現場是89 Avenue夾Plymouth街,警員到達後,發現一名受槍傷的男子當場死亡。

另一宗槍擊案發生在星期六下午接近6時,警方接到報告指東奧克蘭Leandro街5900號發生槍擊,一名約20多歲的中槍女子,被送到一間消防局搶救,後再轉送到醫院後不治。

在不夠三個小時後,週六晚近8時15分左右,警方接到另一起槍擊案報告,位置是西奧克蘭Linden街2900號,警員相信現場有發生過槍擊現象,並指一名受傷的男子自行前往醫院,他後來亦證實死亡。

到星期日早上為止,警方未有拘捕任何與上述三宗槍擊案有關人士。

今年剛剛開始,奧克蘭已經發生了4宗兇殺案,根據警方數據,去年奧克蘭市全年發生了126宗兇殺案。

