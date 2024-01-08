【灣區新聞】Santa Clara縣污水COVID病毒感染與去年相若

January 8, 2024 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF】

隨著天氣變冷，以及近來的假日聚集，南灣Santa Clara縣警告，該縣目前正受到COVID、流感和RSV呼吸道合胞病毒三重夾擊。

Santa Clara公共衛生部門表示，對廢水中上述三種疾病進行了追踪，發現每種疾病的濃度，在過去幾個月中都有所上升。

截至去年12月，該縣所有四個污水處理站的COVID感染情況均屬於高程度，聖荷西、Sunnyvale 和Palo Alto的污水濃度則與去年1月的水平差不多，當時該縣的COVID變種病毒株omicron正激增。

新聞網站San Jose Spotlight引述Santa Clara縣傳染病控制官員Monika Roy表示，COVID感染住院人數，從去年的11月開始增加，數字與再上年的冬天相似。

截止去年12月聖荷西的COVID病毒濃度，達到與2022年12月差不多的水平，而Palo Alto和Sunnyvale均達到與2022年1月濃度水平的9成以上，並且接近去年1月的高峰。

Santa Clara縣的疫苗接種數據顯示，雖然超過9成5的居民至少接種過一針COVID疫苗，但只有約2成人口接種了最新疫苗，當中拉美裔和非洲裔的疫苗接種率是最低。

官員Monika Roy表示，寒冷天氣和假期聚集，可能會導致疾病激增。

根據數據，假期後呼吸道疾病往往都會激增，因為高峰季節尚未完結，而病毒會否再變種亦很難預測。

她說特別是COVID病毒更難估計，因為仍然是一種較新的病毒。

她指，接種疫苗仍然是預防疾病的最佳方法，還有是在人多的時候戴口罩。

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