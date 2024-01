【灣區新聞】Santa Clara縣污水COVID病毒感染與去年相若

【KTSF】

隨著天氣變冷,以及近來的假日聚集,南灣Santa Clara縣警告,該縣目前正受到COVID、流感和RSV呼吸道合胞病毒三重夾擊。

Santa Clara公共衛生部門表示,對廢水中上述三種疾病進行了追踪,發現每種疾病的濃度,在過去幾個月中都有所上升。

截至去年12月,該縣所有四個污水處理站的COVID感染情況均屬於高程度,聖荷西、Sunnyvale 和Palo Alto的污水濃度則與去年1月的水平差不多,當時該縣的COVID變種病毒株omicron正激增。

新聞網站San Jose Spotlight引述Santa Clara縣傳染病控制官員Monika Roy表示,COVID感染住院人數,從去年的11月開始增加,數字與再上年的冬天相似。

截止去年12月聖荷西的COVID病毒濃度,達到與2022年12月差不多的水平,而Palo Alto和Sunnyvale均達到與2022年1月濃度水平的9成以上,並且接近去年1月的高峰。

Santa Clara縣的疫苗接種數據顯示,雖然超過9成5的居民至少接種過一針COVID疫苗,但只有約2成人口接種了最新疫苗,當中拉美裔和非洲裔的疫苗接種率是最低。

官員Monika Roy表示,寒冷天氣和假期聚集,可能會導致疾病激增。

根據數據,假期後呼吸道疾病往往都會激增,因為高峰季節尚未完結,而病毒會否再變種亦很難預測。

她說特別是COVID病毒更難估計,因為仍然是一種較新的病毒。

她指,接種疫苗仍然是預防疾病的最佳方法,還有是在人多的時候戴口罩。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。