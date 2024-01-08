【灣區新聞】聖荷西擴建無家可歸者臨時房屋 有議員憂營運成本過高（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

南灣聖荷西將花逾3千萬元，來擴建市內最老舊的無家可歸者臨時房屋，以增加一倍的床位，有議員擔心，市內多個無家可歸者臨時房屋的長期營運成本會過高。

位於南聖荷西的Rue Ferrari臨時房屋，當局將耗資超過3,000萬美元，來增加134張床位，比現在多一倍，即每張新增床位要耗資超過22萬興建。

當地市議會在去年12月一致表決批准該計劃，有市議員擔心的不是擴建費用，而是長遠的營運開支。

擴建完成後，Rue Ferrari的營運成本，將每年從370萬元增加到520萬元，預計到2028-29年間，該房屋連同市內的其他三個臨時房屋，每年的營運成本將達到3,000萬元，再加上還有最近通過和計劃增設的支援無家可歸者的露營車停泊區，每年總營運支出將飆升至每年7千萬元，這筆錢佔整體市府預算近一半。

San Jose Spotlight引述市府預算總監指出，未來五年市府，預計將出現財赤，雖然仍可以負擔這筆龐大支出，但無可避免要在其他方面削減開支。

因此有數名市議員，對所有支援露宿者的臨時房屋提供資金的可持續性表示擔憂。

Rue Ferrari的擴建工程，預計將於今年春天開始，並預計在年底前完工，計劃包括建造約29棟新的單層建築，每棟最多可容納四個住宅單位，每個單位都設有可擺放一張床的睡房，並有浴室和儲物空間等，擴建工程亦將建造公共空間，包括廚房和洗衣等設施。

市府每年要向無家可歸者服務機構支付數百萬元，用於管理案件和就業援助，以及幫助無家者搬入永久房屋等，當地房屋局表示，部門正在尋找削減成本的方法。

聖荷西官員將去年市內無家可歸者人數減少4.7%，歸功於臨時房屋用地，市府數據顯示，至少一半進入臨時房屋的人會搬進永久房屋。

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