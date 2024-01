【灣區新聞】聖荷西擴建無家可歸者臨時房屋 有議員憂營運成本過高（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

南灣聖荷西將花逾3千萬元,來擴建市內最老舊的無家可歸者臨時房屋,以增加一倍的床位,有議員擔心,市內多個無家可歸者臨時房屋的長期營運成本會過高。

位於南聖荷西的Rue Ferrari臨時房屋,當局將耗資超過3,000萬美元,來增加134張床位,比現在多一倍,即每張新增床位要耗資超過22萬興建。

當地市議會在去年12月一致表決批准該計劃,有市議員擔心的不是擴建費用,而是長遠的營運開支。

擴建完成後,Rue Ferrari的營運成本,將每年從370萬元增加到520萬元,預計到2028-29年間,該房屋連同市內的其他三個臨時房屋,每年的營運成本將達到3,000萬元,再加上還有最近通過和計劃增設的支援無家可歸者的露營車停泊區,每年總營運支出將飆升至每年7千萬元,這筆錢佔整體市府預算近一半。

San Jose Spotlight引述市府預算總監指出,未來五年市府,預計將出現財赤,雖然仍可以負擔這筆龐大支出,但無可避免要在其他方面削減開支。

因此有數名市議員,對所有支援露宿者的臨時房屋提供資金的可持續性表示擔憂。

Rue Ferrari的擴建工程,預計將於今年春天開始,並預計在年底前完工,計劃包括建造約29棟新的單層建築,每棟最多可容納四個住宅單位,每個單位都設有可擺放一張床的睡房,並有浴室和儲物空間等,擴建工程亦將建造公共空間,包括廚房和洗衣等設施。

市府每年要向無家可歸者服務機構支付數百萬元,用於管理案件和就業援助,以及幫助無家者搬入永久房屋等,當地房屋局表示,部門正在尋找削減成本的方法。

聖荷西官員將去年市內無家可歸者人數減少4.7%,歸功於臨時房屋用地,市府數據顯示,至少一半進入臨時房屋的人會搬進永久房屋。

