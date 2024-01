【KTSF】

奧克蘭(屋崙)市連串兇殺案令人擔憂,而一些市民近日推動了另一次罷免市長盛桃的活動,要求她下台。

要求罷免奧克蘭市長盛桃的組織星期六邁出了重要一步,領導罷免的組織,星期六正式郵寄了一份文件啟動罷免活動,顯示可能很快就會進行簽名收集。

盛桃的辦公室目前尚未作出回應,不過她的支持者表示,大家應該給市長多些時間來扭轉局面。

與此同時,罷免Alameda縣地檢官Pamela Price的活動亦都進行得如火如荼,目前已經進入了收集簽名的階段,發起人並表示,他們有信心能夠在3月截止日期前收集到足夠的簽名,以罷免Pamela Price。

