【灣區新聞】舊金山Fillmore區將建大型商住混合項目（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）日本埠旁邊的Fillmore區將會興建大型商住混合項目，一間受到盜竊困擾的Safeway超市將會在3月結業，所在的廣場之後會建成住宅大廈。

舊金山紀事報報導，位於Fillmore區Webster街1335號的Safeway超市，通知員工將會在3月結業，現有員工會被調派至其他的舊金山分店。

Safeway表示，已經達成協議，將超市所在土地，即是Webster購物廣場，賣給一間名叫Align Real Estate的發展商，在該處興建商住混合項目。

Safeway公司表示，這間分店已經屹立在Fillmore區40年，在舊金山房屋短缺下，他們認為這個是一個能夠為社區帶來正面影響的機會。

這幅地皮將可以建造超過1000個住宅單位，根據該區的zoning土地用途限制，新的大廈最高可以達到130英呎，亦即是大約13層高。

在加州的房屋密度獎勵計劃下 ，若開發商同意將部分住宅單位劃出作為可負擔房屋，更可以擴大開發項目的規模，蓋更多住宅單位。

例如將發展項目一成單位，預留作可負擔房屋的話，發展商就可以將住宅數目增加兩成。

代表新的業主在這個例子中，可以額外興建超過50%的單位。

這間位於非洲裔社區的Safeway超市在以往備受爭議，去年因為大聲播放古典音樂，趕走在超市停車場遊蕩的人，而引起附近居民不滿。

備受盜竊問題困擾下，超市取消所有自助收銀機，有非洲裔社區領袖批評，這項發展計劃，將會令到社區裡面失去一家大型超市，對於居住在這個缺少雜貨店和超市的非洲裔來說是個打擊。

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