【灣區新聞】舊金山Fillmore區將建大型商住混合項目（視頻）

舊金山(三藩市)日本埠旁邊的Fillmore區將會興建大型商住混合項目,一間受到盜竊困擾的Safeway超市將會在3月結業,所在的廣場之後會建成住宅大廈。

舊金山紀事報報導,位於Fillmore區Webster街1335號的Safeway超市,通知員工將會在3月結業,現有員工會被調派至其他的舊金山分店。

Safeway表示,已經達成協議,將超市所在土地,即是Webster購物廣場,賣給一間名叫Align Real Estate的發展商,在該處興建商住混合項目。

Safeway公司表示,這間分店已經屹立在Fillmore區40年,在舊金山房屋短缺下,他們認為這個是一個能夠為社區帶來正面影響的機會。

這幅地皮將可以建造超過1000個住宅單位,根據該區的zoning土地用途限制,新的大廈最高可以達到130英呎,亦即是大約13層高。

在加州的房屋密度獎勵計劃下 ,若開發商同意將部分住宅單位劃出作為可負擔房屋,更可以擴大開發項目的規模,蓋更多住宅單位。

例如將發展項目一成單位,預留作可負擔房屋的話,發展商就可以將住宅數目增加兩成。

代表新的業主在這個例子中,可以額外興建超過50%的單位。

這間位於非洲裔社區的Safeway超市在以往備受爭議,去年因為大聲播放古典音樂,趕走在超市停車場遊蕩的人,而引起附近居民不滿。

備受盜竊問題困擾下,超市取消所有自助收銀機,有非洲裔社區領袖批評,這項發展計劃,將會令到社區裡面失去一家大型超市,對於居住在這個缺少雜貨店和超市的非洲裔來說是個打擊。

