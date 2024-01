【KTSF】

一項新研究發現,如果每個州都通過類似加州和紐約州的槍械法律,未來十年可以挽救近30萬人的生命。

槍支暴力防治組織Everytown for Gun Safety發表的報告指,紐約州和加州分別每10萬居民就有5.3和8.7人死於槍械有關的罪案或事件,是全國最低的槍械相關死亡率。

而阿肯色州,該州只有紐約州六分之一人口,但就有最高的槍械相關死亡率,每10萬居民中有22人死。

該機構使用了八個槍械安全法最嚴格的州,來推演得出如果全國所有州都實行嚴格槍支法,未來十年能減少30萬人死亡。

專家又表示,更多的槍械流通,代表著產生更多的混亂。

