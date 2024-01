【中國新聞】中國外交部制裁5間美國軍工企業 反制對台售武

【有線新聞】

中國外交部公布制裁5間美國軍工企業,反制美國對台售武及制裁中國實體,警告美方停止武裝台灣及對華非法單邊制裁,否則中方必定堅決有力回擊。

中國外交部發言人批評美方,公然違反一個中國原則和中美三個聯合公報,特別是八一七公報的規定,對台售武,又以各種借口對中國企業和個人非法單邊制裁,嚴重損害中國主權和安全利益,破壞台海和平穩定,侵犯中方企業和個人的正當合法權益,對此強烈不滿,堅決反對,已提出嚴正交涉。

針對美方的嚴重錯誤行徑,決定根據《反外國制裁法》,對美國5家軍工企業採取制裁措施,凍結這些公司在華所有財產,禁止組織及個人與他們交易和合作等。

美國上月中批准一筆總額達3億美元的軍售,涉及戰術系統等項目,支援台方的指揮、控制、通訊和電腦技術。

中國外交部強調,中方捍衛國家主權、安全和領土完整,維護中方企業和公民合法權益的決心堅定不移,敦促美方切實恪守一個中國原則、中美三個聯合公報規定,及國際法和國際關係基本準則,停止武裝台灣及對華非法單邊制裁,否則中方必然堅決有力回擊。

(Copyright 2024 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。