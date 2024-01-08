【中國新聞】中國外交部制裁5間美國軍工企業 反制對台售武

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中國外交部公布制裁5間美國軍工企業，反制美國對台售武及制裁中國實體，警告美方停止武裝台灣及對華非法單邊制裁，否則中方必定堅決有力回擊。

中國外交部發言人批評美方，公然違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是八一七公報的規定，對台售武，又以各種借口對中國企業和個人非法單邊制裁，嚴重損害中國主權和安全利益，破壞台海和平穩定，侵犯中方企業和個人的正當合法權益，對此強烈不滿，堅決反對，已提出嚴正交涉。

針對美方的嚴重錯誤行徑，決定根據《反外國制裁法》，對美國5家軍工企業採取制裁措施，凍結這些公司在華所有財產，禁止組織及個人與他們交易和合作等。

美國上月中批准一筆總額達3億美元的軍售，涉及戰術系統等項目，支援台方的指揮、控制、通訊和電腦技術。

中國外交部強調，中方捍衛國家主權、安全和領土完整，維護中方企業和公民合法權益的決心堅定不移，敦促美方切實恪守一個中國原則、中美三個聯合公報規定，及國際法和國際關係基本準則，停止武裝台灣及對華非法單邊制裁，否則中方必然堅決有力回擊。

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