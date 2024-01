【國際新聞】日本地震逾160人死約300人仍失蹤 料月內再有震度5級以上餘震

【有線新聞】

日本能登半島地震發生一星期,造成逾160人死亡,約300人仍然失蹤,災區發生超過1,200次餘震,氣象廳預計未來一個月會有震度5級以上的餘震發生。

石川、富山、新潟等北陸地區受到一股強寒流吹襲,有大範圍降雪,重災區輪島市氣溫徘徊0度左右,部分地區的最低氣溫預計會降至0度以下。

當局提醒民眾要注意低溫症,又說不少房屋在地震期間結構可能受損,提醒居民積雪可能令房屋電線桿或樹木倒塌,路面亦可能結冰影響交通。

災區至今發生逾1,200次餘震,氣象廳預計未來一個月會有震度達5級以上的餘震,加上未來兩三日預計會降雨,要留意山泥傾瀉等災害。

地震的善後工作持續,部分地區仍然未恢復水電供應,不少災民要繼續在避難所暫住。入住的人不少是長者,有人已經一星期沒有洗澡,他們憂慮衛生環境惡化可能影響健康,部分人獲安排到澡堂等地方梳洗。

在金澤市,一間由體育館改成的避難所,當局在館內架設獨立的帳篷,優先給予長者和孕婦等入住。

