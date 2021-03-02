舊金山集會抗議哈佛大學教授慰安婦相關論文（視頻）



【KTSF 萬若全報導】

日前一名哈佛大學教授發表一篇論文，被認為是汙衊慰安婦，周一在舊金山一場集會，對這篇內容與歷史事實不相符的報告發表強烈譴責及抗議。

周一是朝鮮半島反抗日本殖民統治的「三一運動」3.1節102週年紀念日，韓裔社團在舊金山聖瑪利公園遺址舉行紀念儀式。

去年12月，哈佛大學法學院教授Mark Ramseyer在「國際經濟和法律論壇」期刊發表名為「太平洋戰爭中的性交易合約」論文，所謂的慰安婦實際上是和日本私人企業訂有合約，並接受報酬的妓女，和日本軍方毫無關聯，此言一出引發公憤。

周一韓裔社區及抗日戰爭史實維護會在聖瑪利公園慰安婦銅像前，齊聲譴責該名教授的言論。

慰安婦基金會主席Johnathan Kim說：「我們要在這裡譴責Ramseyer教授最近的言論，說慰安婦是妓女。」

史維會指控Ramseyer教授收受日本三菱公司的研究經費，企圖為日本軍國主義開脫罪行，自去年12月文章發表以來，引起全世界公憤，許多團體及個人發表公開信聲討Ramseyer，要求其撤回該篇論文

退休法官郭麗蓮說：「我可以在法庭上告訴你，其中一個最重要最正確的證據來自證人，Ramseyer沒有找受害者或證人，完全無視，下結論他們是簽合約的妓女，真是令人髮指。」

現場還掛起抵制三菱企業的布條，史維會表示，為了揭示二次世界大戰日軍的暴行，為受害者爭取正義，並追究日本的責任，會持續跟韓裔社區合作，直到日本真正道歉。

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