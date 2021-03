東灣台山同鄉會義工巡邏隊正式成立（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

東灣奧克蘭(屋崙)華埠在過年前發生多宗針對亞裔的罪案,令不少義工團隊挺身而出巡邏保衛華埠,由東灣台山同鄉會組織的義工巡邏隊周一亦正式成立。

在鑼鼓及舞獅的助陣下,東灣台山同鄉會的義工巡邏隊正式成立,希望做到「警民攜手 護衛華埠」。

東灣台山同鄉會主席馬作林說:「華埠春節前的秩序比較混亂,群眾市民很難放心,在這裡消費,前一任的義工組織組織巡邏隊後,整個市面是大家比較放心,治安環境好了,比較放心,商家又很高興,開門營業。」

台山同鄉會的巡邏隊員會穿著橙色的隊服,義工會帶備哨子、對講機及揚聲器,觀察在華埠發生的一些可疑行為,一發生任何事,隊員會吹哨子,並會報警。

巡邏隊第一隊隊長譚春明說:「我們是自願出來,集合一大班義工出來,幫忙維持治安秩序,我們每日都有三班巡邏,10時到下午5時,普遍現在治安好很多,市民信心大很多,我們都很開心盡了自己,市民一份力量。」

屋崙華埠商會會長陳錫澎(Carl Chan)表示,過去兩個月,有最少10個自願團隊在華埠巡邏,遠至聖荷西,甚至Stockton,都有人一呼百應過來幫忙,因此商會打算舉行活動,感謝協助過華埠的人。

陳錫澎說:「最重要一件事,你見到,當事情發生時,社區是守望相助,所以我們準備感謝所有義工,但感謝的當中,最重要的訊息給大家,我們很希望在整體社區當中,是得到真正的和平,真正的和諧。」

奧克蘭華埠在1月份發生了至少20宗罪案,有華裔女子無故在街上被人用信號槍打中頭部,91歲的華裔長者無故被推跌,雖然警方承諾會加強巡邏,但由於經費關係,警局仍然無法在華埠安排徒步巡警。

為了加強與社區溝通,警方上星期終於增設了一名社區聯絡員。

