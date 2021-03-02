東灣台山同鄉會義工巡邏隊正式成立（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

東灣奧克蘭（屋崙）華埠在過年前發生多宗針對亞裔的罪案，令不少義工團隊挺身而出巡邏保衛華埠，由東灣台山同鄉會組織的義工巡邏隊周一亦正式成立。

在鑼鼓及舞獅的助陣下，東灣台山同鄉會的義工巡邏隊正式成立，希望做到「警民攜手 護衛華埠」。

東灣台山同鄉會主席馬作林說：「華埠春節前的秩序比較混亂，群眾市民很難放心，在這裡消費，前一任的義工組織組織巡邏隊後，整個市面是大家比較放心，治安環境好了，比較放心，商家又很高興，開門營業。」

台山同鄉會的巡邏隊員會穿著橙色的隊服，義工會帶備哨子、對講機及揚聲器，觀察在華埠發生的一些可疑行為，一發生任何事，隊員會吹哨子，並會報警。

巡邏隊第一隊隊長譚春明說：「我們是自願出來，集合一大班義工出來，幫忙維持治安秩序，我們每日都有三班巡邏，10時到下午5時，普遍現在治安好很多，市民信心大很多，我們都很開心盡了自己，市民一份力量。」

屋崙華埠商會會長陳錫澎（Carl Chan）表示，過去兩個月，有最少10個自願團隊在華埠巡邏，遠至聖荷西，甚至Stockton，都有人一呼百應過來幫忙，因此商會打算舉行活動，感謝協助過華埠的人。

陳錫澎說：「最重要一件事，你見到，當事情發生時，社區是守望相助，所以我們準備感謝所有義工，但感謝的當中，最重要的訊息給大家，我們很希望在整體社區當中，是得到真正的和平，真正的和諧。」

奧克蘭華埠在1月份發生了至少20宗罪案，有華裔女子無故在街上被人用信號槍打中頭部，91歲的華裔長者無故被推跌，雖然警方承諾會加強巡邏，但由於經費關係，警局仍然無法在華埠安排徒步巡警。

為了加強與社區溝通，警方上星期終於增設了一名社區聯絡員。

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