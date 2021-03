【KTSF】

舊金山灣景區周一傍晚發生企圖搶劫案,59歲男受害人中槍受傷。

警方是於傍晚5時50分接獲槍擊案舉報,地點在3街夾Yosemite大街。

受害人需要送院治療,沒有生命危險。

男疑犯年約35至40歲,案發後乘坐一輛四門汽車逃走,截至周二早上仍然在逃。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。