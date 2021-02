奧克蘭華埠發生劫案 據報有華裔老闆開槍幫受害人（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

東灣奧克蘭(屋崙)華埠發生搶劫案,有附近的商舖華裔老闆據稱為了見義勇為幫事主而開槍,之後被警方帶走扣留,匪徒目前仍然在逃。

屋崙華埠商會主席陳錫澎表示,周一傍晚近6點,一名30幾歲白人女事主在Franklin夾9街攝影時,被人企圖搶走她的相機,附近的商舖有華裔老闆見狀後,開了四槍,並無擊中任何人,匪徒事後坐車逃走,期間撞傷該名女事主,不過據悉事主並無生命危險,陳錫澎認為,當時該名老闆是見義勇為。

陳錫澎說:「其實他很英勇想救人,他不是想傷害人的心態,我們一定要支持自己社區的人,但並非不合理的支持,合理上要支持他。」

陳錫澎又指警員到場時,一度將該名老闆帶走並扣留,不過相信他很快會獲釋,該間商舖周二照常營業,不過店員不願接受訪問。

警局副局長以及分局局長周二走訪華埠同商戶見面,希望傳達當局關注華埠治安的訊息,不過他們就不願回應有關Franklin夾9街的搶劫案事宜,警方發言人表示,案件仍然在調查當中,並未透露更多資料。

陳錫澎說,奧克蘭警局除了會加派警員巡邏華埠,又計劃聘請亞裔聯絡官,直接向警局局長匯報華埠的治安情況。

奧克蘭華埠現時都有一班義工穿上藍色背心,每日巡邏華埠三次,幫助維持華埠治安,有些人帶備喇叭、胡椒噴劑、隨身攝錄機等。

最近在奧克蘭華埠以及其他城市都有發生很多針對亞裔和長者的暴力襲撃案,引起全國關注。

陳錫澎說:「所以我希望趁話題還熱,一起合力改善這個環境。」

