保守派電台節目主持人Rush Limbaugh因肺癌逝世

【KTSF 張麗月報導】

著名保守派電台清談節目主持人Rush Limbaugh因肺癌逝世,終年70歲。

Limbaugh是保守派媒體的先鋒,也是極度受爭議的人物,他在美國近代史上是最著名的政治電台節目主持人。

他出身自電台DJ、唱片騎師,在80年代轉做晨早清談節目「Rush Limbaugh Show」,成為家傳戶曉的節目,全美600個電台都轉播他這個節目,他的粉絲喜歡他強悍的風格,但批評者砲轟他的言論冒犯他人,指他是種族主義者和性別歧視者。

他曾經取笑演員Michael Fox的帕金遜症。

Limbaugh說:「他周身搖動 純粹是表演。」

他也侮辱一個贊成節育的女大學生是妓女,令贊助商不再資助他的節目,他也因此作出道歉。

Limbaugh受爭議的言論無損他的知名度,他其後聽覺受損,並承認有濫藥問題,曾因為非法取得違禁品而被捕,他接受康復治療,控罪也獲得撤銷,他是右翼思想的表表者,處處維護共和黨人,電台高層就讚賞他的廣播才華。

Limbaugh是前總統特朗普的親密盟友,可以直接連線到白宮,他去年也曾獲頒自由獎章,他在節目中透露,自己診斷出末期肺癌。

Limbaugh說:「多年來,許多人很好,告知我這節目對他們有多大意義,但無論如何,你們對於我意義更大。」

