保守派電台節目主持人Rush Limbaugh因肺癌逝世

【KTSF 張麗月報導】

著名保守派電台清談節目主持人Rush Limbaugh因肺癌逝世，終年70歲。

Limbaugh是保守派媒體的先鋒，也是極度受爭議的人物，他在美國近代史上是最著名的政治電台節目主持人。

他出身自電台DJ、唱片騎師，在80年代轉做晨早清談節目「Rush Limbaugh Show」，成為家傳戶曉的節目，全美600個電台都轉播他這個節目，他的粉絲喜歡他強悍的風格，但批評者砲轟他的言論冒犯他人，指他是種族主義者和性別歧視者。

他曾經取笑演員Michael Fox的帕金遜症。

Limbaugh說：「他周身搖動 純粹是表演。」

他也侮辱一個贊成節育的女大學生是妓女，令贊助商不再資助他的節目，他也因此作出道歉。

Limbaugh受爭議的言論無損他的知名度，他其後聽覺受損，並承認有濫藥問題，曾因為非法取得違禁品而被捕，他接受康復治療，控罪也獲得撤銷，他是右翼思想的表表者，處處維護共和黨人，電台高層就讚賞他的廣播才華。

Limbaugh是前總統特朗普的親密盟友，可以直接連線到白宮，他去年也曾獲頒自由獎章，他在節目中透露，自己診斷出末期肺癌。

Limbaugh說：「多年來，許多人很好，告知我這節目對他們有多大意義，但無論如何，你們對於我意義更大。」

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