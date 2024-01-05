【灣區新聞】舊金山灣區低收入戶申請Clipper START 乘搭公共交通最高可享半價優惠（視頻）

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聖塔克拉拉交通局表示，位於舊金山灣區的低收入戶，可以申請一個試點項目，將能提供各項公共交通高達50%的折扣。

這項名為Clipper START的計畫，是由大都會交通委員會管理，將給予符合條件的人，包括能在使用VTA、AC Transit、Marin Transit、SolTrans、BART、Muni、Caltrain等多項大眾交通運輸工具時，享受高達50%的折扣。

至於條件要求，必須要是舊金山灣區居民，年齡介於19歲至64歲之間，沒有殘疾人士的RTC Clipper卡，家庭收入低於聯邦貧窮線的200%。

此外，VTA還表示，申请居民需提供身分和收入證明，以收到專屬的路路通卡從而獲得折扣。

有興趣申請的人士，可點擊：www.clipperstartcard.com/s/application

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