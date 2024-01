【灣區新聞】舊金山灣區低收入戶申請Clipper START 乘搭公共交通最高可享半價優惠（視頻）

【KTSF】

聖塔克拉拉交通局表示,位於舊金山灣區的低收入戶,可以申請一個試點項目,將能提供各項公共交通高達50%的折扣。

這項名為Clipper START的計畫,是由大都會交通委員會管理,將給予符合條件的人,包括能在使用VTA、AC Transit、Marin Transit、SolTrans、BART、Muni、Caltrain等多項大眾交通運輸工具時,享受高達50%的折扣。

至於條件要求,必須要是舊金山灣區居民,年齡介於19歲至64歲之間,沒有殘疾人士的RTC Clipper卡,家庭收入低於聯邦貧窮線的200%。

此外,VTA還表示,申请居民需提供身分和收入證明,以收到專屬的路路通卡從而獲得折扣。

有興趣申請的人士,可點擊:www.clipperstartcard.com/s/application

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。