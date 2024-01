【KTSF】

內華達州一名被告在法庭上襲擊法官。

30歲被告Deobra Redden聽取裁決後突然離開被告席,撲向女法官Hulthus並將她推跌,庭警等人多次揮拳成功制服Redden。

Hulthus法官事後能站起來,她受了輕傷,其他的人也受輕傷,其中一名庭警額頭擦傷,及膊頭脱臼。

涉及多項控罪的Redden事發前承認一項襲擊罪,並向法官求情,但法官表明會將他判囚,Redden隨即粗言辱罵並施襲,他有重罪案底,,之前因為暴力襲擊而坐監。

