【全國新聞】全美各地呼吸道病例激增 住院人數上升

【KTSF 張擎鳳報導】

全美各地的季節性病毒活動激增,一些衛生專家預計,1月會出現更大的波動。

在新的一年開始,同樣的呼吸道病毒繼續在全國各地肆虐。

內科醫生Denise Millstine說:「我們看到大量的Covid病例,好在其中許多都在門診處理,而未必像往年所見的要入院,流感正在肆虐。」

3分之2的州份報告流感活躍度較高或極高,而且正在加速,迄今為止已有700萬人確診,7.3萬人住院治療,4500人死於流感。

聯邦疾控中心(CDC)的數據顯示,全國各地廢水中的COVID病毒水平非常高,各區都高於去年同期水平。

最近一個星期,掛急診的人數增加了12%,住院人數就激增約17%,一些醫院已經再次要求恢復實施口罩令。

Millstine說:「通常每年此時,我們都會看到這些病毒激增,雖然今年似乎比往年多了一些。」

Millstine醫生說,應該透過接種針對這些傳播病毒的疫苗,來保護自己和他人,以及採取其他預防措施,例如生病時待在家裡和洗手,如果你感覺不舒服,但必須和其他人在一起,就戴上口罩。

Millstine說:「我們彼此接觸得越多,就越見感染個案增多。」

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。