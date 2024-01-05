【全國新聞】全美各地呼吸道病例激增 住院人數上升

【KTSF 張擎鳳報導】

全美各地的季節性病毒活動激增，一些衛生專家預計，1月會出現更大的波動。

在新的一年開始，同樣的呼吸道病毒繼續在全國各地肆虐。

內科醫生Denise Millstine說：「我們看到大量的Covid病例，好在其中許多都在門診處理，而未必像往年所見的要入院，流感正在肆虐。」

3分之2的州份報告流感活躍度較高或極高，而且正在加速，迄今為止已有700萬人確診，7.3萬人住院治療，4500人死於流感。

聯邦疾控中心（CDC）的數據顯示，全國各地廢水中的COVID病毒水平非常高，各區都高於去年同期水平。

最近一個星期，掛急診的人數增加了12%，住院人數就激增約17%，一些醫院已經再次要求恢復實施口罩令。

Millstine說：「通常每年此時，我們都會看到這些病毒激增，雖然今年似乎比往年多了一些。」

Millstine醫生說，應該透過接種針對這些傳播病毒的疫苗，來保護自己和他人，以及採取其他預防措施，例如生病時待在家裡和洗手，如果你感覺不舒服，但必須和其他人在一起，就戴上口罩。

Millstine說：「我們彼此接觸得越多，就越見感染個案增多。」

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