【KTSF】

一份新報告顯示,非裔司機在加州被警方攔下查問的機率較高。

加州種族和身份監察諮詢委員會審視了2022年加州450萬次交通檢查的數據,發現其中近13%牽涉到非洲裔司機,但非洲裔人口只是佔約加州的總人口的5.4%,從人口比例來看,檢查率比較高。

拉美裔司機就佔被截查人數近43%,而加州總人口中,有32.5%是拉美裔,被檢查的機率成正比例。

同樣,白人司機被警察檢查的機率也與人口比例成正比,檢查率32.5%,而白人在加州的總人口中佔36%。

報告發表者表示,雖然大多數的檢查跟司機違反交通條例有關,但所有案例中有大約14%存在合理的疑問,這證明種族刻板定型(racial profiling)問題仍然存在。

