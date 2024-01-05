【全國新聞】艾奧瓦州高中發生槍擊案 一死5傷

【KTSF 張麗月報導】

艾奧瓦州首府Des Moines附近一個小鎮一間高中週四早上發生槍擊案，一名17歲高中生在校園內開槍，造成一名6年級學生死亡，另外有5個人受傷，傷者分別是4名學生和一名學校行政人員，槍手其後被發現吞槍自盡。

在案發的Perry高中，週四是寒假後復課的第一天，槍擊案在早上約7時半發生，未到上課時間，因此學校裡面相對比較少人。

當局證實，槍手是該校一名17歲高中生Dylan Butler，他是單獨犯案，調查人員在校園內也發現一些自製爆炸裝置，同時大約在槍擊案發生期間，槍手曾經在社交媒體上發帖文。

當局指仍在調查開槍動機，但美聯社引述槍手的朋友表示，槍手自小學以來一直被欺凌，最近連其妹妹也成為欺凌的目標，但學校沒有介入。

學校宣佈週五停課，並且向學生提供輔導服務。

這是今年以來第二宗校園槍擊案，根據Gun Violence Archive，這宗槍擊案是2024年全美第四宗大規模槍擊案。

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