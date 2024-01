【全國新聞】艾奧瓦州高中發生槍擊案 一死5傷

【KTSF 張麗月報導】

艾奧瓦州首府Des Moines附近一個小鎮一間高中週四早上發生槍擊案,一名17歲高中生在校園內開槍,造成一名6年級學生死亡,另外有5個人受傷,傷者分別是4名學生和一名學校行政人員,槍手其後被發現吞槍自盡。

在案發的Perry高中,週四是寒假後復課的第一天,槍擊案在早上約7時半發生,未到上課時間,因此學校裡面相對比較少人。

當局證實,槍手是該校一名17歲高中生Dylan Butler,他是單獨犯案,調查人員在校園內也發現一些自製爆炸裝置,同時大約在槍擊案發生期間,槍手曾經在社交媒體上發帖文。

當局指仍在調查開槍動機,但美聯社引述槍手的朋友表示,槍手自小學以來一直被欺凌,最近連其妹妹也成為欺凌的目標,但學校沒有介入。

學校宣佈週五停課,並且向學生提供輔導服務。

這是今年以來第二宗校園槍擊案,根據Gun Violence Archive,這宗槍擊案是2024年全美第四宗大規模槍擊案。

