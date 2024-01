【灣區新聞】報告指非牟利組織Urban Alchemy巡邏大使有助降低舊金山犯罪率（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)非牟利組織Urban Alchemy不斷擴大團隊在市中心和田德隆區的巡邏,一項研究顯示,Urban Alchemy的計畫,令舊金山地區犯罪率下降。

非牟利組織Urban Alchemy的任務,是為舊金山市中心飽受毒癮、精神疾病和無家可歸困擾的街道提供新的公共安全模式,根據史丹福大學研究人員的說法,Urban Alchemy走的方向正確。

根據史丹佛大學委託和資助的一項新獨立研究發現,當Urban Alchemy工作人員在巡邏期間,犯罪率會大幅下降,Urban Alchemy僱用的人當中,大部分為釋囚,他們監察市中心的街道,該組織的大使,在田德隆區、SoMa和Mid-Market的40 個十字路口巡邏,並解決衝突問題。

雖然大使們手無寸鐵,也不像私人保安般持有執照,但他們的職責就包括指導無家可歸者將財物移離行人路,並阻止吸毒者在公共場所吸毒。

史丹福大學社會學教授Forrest Stuart收集了警方數據,並分析了Urban Alchemy服務的所有40個十字路口附近的犯罪事件,Stuart表示,研究結果發現,Urban Alchemy服務的十字路口,犯罪率和毒品犯罪率都大幅下降。

Stuart說:「我們觀察了12個月的情況,發現Alchemy服務的十字路口,犯罪總數下降了52%,我們有一些原始數據,這40個十字路口,每週大約發生320宗犯罪事件,組織出現後,犯罪率便下降至每週約150宗,我們發現毒品犯罪下降幅度更大,在Alchemy服務的十字路口,實際上下降了80%。」

根據市府合同,舊金山今年向Urban Alchemy撥款超過1900萬元,用於225名大使計劃,另外組織還獲得額外的公共資金來運作庇護所。

創辦人兼行政總裁Lena Miller表示,研究結果證明,組織對社區的正面影響,她希望能幫助平息批評者的聲音。

Miller說:「我知道我們正在帶來改變,我知道我們正在改變環境,這就是組織發展這麼快的原因,這是對我們一直有需求的原因,但我沒有任何數據,無法證明這一點,所以我覺得我只是想向世界尖叫,這裡發生了什麼,但沒有人在聽,但今天我們得到了這些數據。」

舊金山市長布里德表示,這個重要的非牟利組織內,充滿了關心社區的人,她稱讚組織清理市中心的街道,並使街道更加安全。

布里德說:「我們談論,這座城市是多麼令人驚奇和美麗,這是一座美麗的城市,充滿機會,我理解並且我是受益者,但在這個社區中,受苦受難的人往往沒有,事實上,如果沒有Urban Alchemy,情況會更差,我覺得情況正在好轉。」

但Urban Alchemy的批評者指責,工作人員對公共場所的監管不當,有時甚至使用暴力,在上年7月,組織暫停了一名大使的職務,原因是有影片顯示,那名當值人員與一名市民交談時,拔出一把刀,另外同樣在去年,一名員工因兩年前在田德隆區當值期間開槍,員工因持有槍械的重罪被定罪和判刑。

