【灣區新聞】報告指非牟利組織Urban Alchemy巡邏大使有助降低舊金山犯罪率（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）非牟利組織Urban Alchemy不斷擴大團隊在市中心和田德隆區的巡邏，一項研究顯示，Urban Alchemy的計畫，令舊金山地區犯罪率下降。

非牟利組織Urban Alchemy的任務，是為舊金山市中心飽受毒癮、精神疾病和無家可歸困擾的街道提供新的公共安全模式，根據史丹福大學研究人員的說法，Urban Alchemy走的方向正確。

根據史丹佛大學委託和資助的一項新獨立研究發現，當Urban Alchemy工作人員在巡邏期間，犯罪率會大幅下降，Urban Alchemy僱用的人當中，大部分為釋囚，他們監察市中心的街道，該組織的大使，在田德隆區、SoMa和Mid-Market的40 個十字路口巡邏，並解決衝突問題。

雖然大使們手無寸鐵，也不像私人保安般持有執照，但他們的職責就包括指導無家可歸者將財物移離行人路，並阻止吸毒者在公共場所吸毒。

史丹福大學社會學教授Forrest Stuart收集了警方數據，並分析了Urban Alchemy服務的所有40個十字路口附近的犯罪事件，Stuart表示，研究結果發現，Urban Alchemy服務的十字路口，犯罪率和毒品犯罪率都大幅下降。

Stuart說：「我們觀察了12個月的情況，發現Alchemy服務的十字路口，犯罪總數下降了52%，我們有一些原始數據，這40個十字路口，每週大約發生320宗犯罪事件，組織出現後，犯罪率便下降至每週約150宗，我們發現毒品犯罪下降幅度更大，在Alchemy服務的十字路口，實際上下降了80%。」

根據市府合同，舊金山今年向Urban Alchemy撥款超過1900萬元，用於225名大使計劃，另外組織還獲得額外的公共資金來運作庇護所。

創辦人兼行政總裁Lena Miller表示，研究結果證明，組織對社區的正面影響，她希望能幫助平息批評者的聲音。

Miller說：「我知道我們正在帶來改變，我知道我們正在改變環境，這就是組織發展這麼快的原因，這是對我們一直有需求的原因，但我沒有任何數據，無法證明這一點，所以我覺得我只是想向世界尖叫，這裡發生了什麼，但沒有人在聽，但今天我們得到了這些數據。」

舊金山市長布里德表示，這個重要的非牟利組織內，充滿了關心社區的人，她稱讚組織清理市中心的街道，並使街道更加安全。

布里德說：「我們談論，這座城市是多麼令人驚奇和美麗，這是一座美麗的城市，充滿機會，我理解並且我是受益者，但在這個社區中，受苦受難的人往往沒有，事實上，如果沒有Urban Alchemy，情況會更差，我覺得情況正在好轉。」

但Urban Alchemy的批評者指責，工作人員對公共場所的監管不當，有時甚至使用暴力，在上年7月，組織暫停了一名大使的職務，原因是有影片顯示，那名當值人員與一名市民交談時，拔出一把刀，另外同樣在去年，一名員工因兩年前在田德隆區當值期間開槍，員工因持有槍械的重罪被定罪和判刑。

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