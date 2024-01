【KTSF】

紐約市有兩架地鐵列車相撞,造成20多人受傷。

事發於下午約3時,一列載有300名乘客的列車,在曼克頓上西城區96街車站附近,與另一輛暫停服務的列車相撞,其中一輛列車脫軌。

消防局表示,20名傷者主要受輕傷,全部無生命危險,地鐵公司表示會調查事故原因。

受事件影響,紐約地鐵1號、2號和3號線暫停服務,附近部份路段也要封閉,地鐵公司派員通宵處理事故,爭取在星期五早上繁忙時間前恢復正常服務。

